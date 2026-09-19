Lula diz que eleição será escolha entre ‘barbárie e democracia’
A declaração foi feita durante um comício em Guarulhos (SP).
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 18, que a eleição presidencial do próximo mês será uma escolha entre “a barbárie e a democracia”. A declaração foi feita durante um comício em Guarulhos (SP).
“O que está em jogo não é o Lula disputando com outros, ou outros disputando com Lula. O que está em jogo nesta eleição é se a gente vai escolher a barbárie ou a democracia”, declarou o presidente.
Lula voltou a atacar o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), comparando-o com o filho do petista, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o “Lulinha”.
O presidente disse que o opositor tem um escritório junto a Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, empresário e lobista que é peça central do escândalo dos descontos indevidos da Previdência. Segundo Lula, a revelação ocorre ao mesmo tempo em que dizem que o filho dele, que também é investigado, é sócio de Antunes.
Reportagem do portal ICL Notícias divulgada na semana passada aponta que a empresa de fabricação de capacetes Bravo Grafeno, que tem Flávio como dono, divide o mesmo endereço em Brasília que, pelo menos, 16 firmas do Careca do INSS.
A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como “Careca do INSS”, em negociações do Ministério da Saúde. Antunes é o principal personagem envolvido na trama de descontos bilionários ilegais contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O que liga o filho do presidente ao caso é a relação com a lobista Roberta Luchsinger, ligada a Antunes.
Desde que a PF começou a investigar Lulinha em três inquéritos que giram em torno de suposto tráfico de influência em contratos no governo, o presidente tem adotado o tom de que o filho não será beneficiado nos inquéritos por ser filho dele. Ao mesmo tempo em que diz acreditar que o empresário é inocente, Lula tem afirmado que ele deve dar explicações para os policiais.
Lula também voltou a dizer que quem criou o Banco Master foi o antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista adotou o bordão costumeiro de dizer que, na gestão dele, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso.
Sobre a situação econômica do governo, Lula destacou que a inflação atual é menor que a registrada no governo Bolsonaro.
Lula está realizando um comício em Guarulhos nesta sexta. Ao eleitorado paulista, o presidente disse que o Estado mais rico do Brasil é o que registra menor crescimento atualmente.
No palanque também estão o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do Estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.
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