Lula faz apelo para que pessoas com mais de 70 anos votem nas eleições
O voto para este grupo não é obrigatório.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado para os eleitores com mais de 70 anos nesta sexta-feira, 18. Lula disse que o público, cujas pesquisas indicam que o prefere ante o opositor, o senador Flávio Bolsonaro (PL), deve ir às urnas votar. O voto para este grupo não é obrigatório.
“Pelo amor de Deus, a gente só não pode votar quando a gente morrer. Mas, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que levantar a bunda da cadeira e ir votar para impedir que esse País retroceda e volte atrás”, declarou Lula.
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Lula está realizando um comício em Guarulhos nesta sexta. No palanque também estão o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do Estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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