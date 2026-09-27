Madonna volta ao palco do VMA neste domingo; veja destaques da premiação
A Rainha do Pop será responsável pela abertura da cerimônia e fará sua primeira apresentação no evento em 23 anos.
A edição de 2026 do Video Music Awards (VMA), prêmio da MTV, acontece neste domingo (27), reunindo os principais nomes da música em uma única noite. Com apresentação de Snoop Dogg, a edição deste ano será marcada por retornos aguardados, recordes e homenagens.
Madonna retorna e lidera indicações
Um dos momentos mais esperados do VMA 2026 será o retorno de Madonna ao palco da premiação. A Rainha do Pop será responsável pela abertura da cerimônia e fará sua primeira apresentação no evento em 23 anos.
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A última aconteceu em 2003, quando dividiu o palco com Britney Spears e Christina Aguilera e protagonizou um beijo com as duas em uma performance que se tornou um dos momentos mais marcantes da cultura pop.
Desta vez, a cantora deve apresentar músicas de sua nova era, Confessions II.
Madonna é a artista mais indicada desta edição, com 11 nomeações. A cantora concorre à principal categoria da premiação, Vídeo do Ano, além de Artista do Ano e Música do Ano, esta última por Bring Your Love, parceria com Sabrina Carpenter.
Taylor Swift torna-se artista mais premiada do MTV VMA
Taylor Swift é a segunda artista mais indicada do VMA 2026, com 11 nomeações pelo álbum The Life of a Showgirl. A cantora receberá o inédito Artist-Director Honors, homenagem criada para reconhecer seu trabalho na direção de videoclipes. Ela dirigiu produções como The Fate of Ophelia, Cardigan e o curta-metragem All Too Well: The Short Film.
Com a homenagem, Taylor chegará a 31 vitórias na premiação e se tornará a artista mais premiada da história do VMA.
Além do reconhecimento e do recorde, Taylor também lançará durante a cerimônia o videoclipe de Patient Zero, seu novo single, lançado nesta sexta, 25. O vídeo será estrelado pela própria cantora ao lado dos atores Dakota Johnson e Colin Farrell.
Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, e Zara Larsson
Além de Madonna e Taylor Swift, nomes como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, e Zara Larsson também estão entre os artistas mais indicados desta edição.
Anitta representa o Brasil na premiação e concorre na categoria Melhor Música Latina, por Choka Choka, parceria com Shakira. A brasileira já venceu três vezes o troféu.
Homenagens
A noite também reservará espaço para homenagear nomes que marcaram a história da música. A cantora country Kacey Musgraves prestará uma homenagem a Dolly Parton, que morreu em agosto deste ano, aos 80 anos.
Artistas da nova geração do pop, RAYE, sombr e Teddy Swims dividirão o palco para celebrar o legado de George Michael, cuja morte completa dez anos em 2026.
Já a banda Nirvana receberá o Video Vanguard Award, uma das principais homenagens honorárias do VMA. O prêmio reconhece artistas que tiveram contribuições marcantes para a produção de videoclipes e um impacto significativo na cultura pop.
Ainda não foi confirmado se Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear se apresentarão durante a cerimônia.
Entre as outras atrações da noite está a tailandesa LISA, integrante do BLACKPINK, que fará a estreia televisiva de SaWaDiKa, seu novo single solo e chega à edição como a solista de K-pop com mais indicações na história do VMA, com dez nomeações na carreira.
Indicada a Artista Revelação, a cantora e compositora britânica Sienna Spiro fará sua estreia no palco do VMA. E o duo francês GENER8ION e o rapper sueco Yung Lean apresentarão pela primeira vez ao vivo STORM II. A parceria combina elementos de música eletrônica, pop alternativo e hip-hop.
Onde assistir ao VMA 2026?
O VMA 2026 acontece neste domingo, 27 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.
No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pela Paramount+ e pela Pluto TV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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