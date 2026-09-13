Mãe morre após meses internada por acidente que matou filha de 6 anos
Ela estava no carro com a filha, Bianca Grando Brotto, de 6 anos, quando o veículo foi atingido e arrastado por um caminhão em 22 de abril.
A professora Fabiane Grando Brotto, de 41 anos, morreu neste sábado, 12, após quase cinco meses internada em decorrência de um acidente na BR-277, em Céu Azul, no Paraná. Ela estava no carro com a filha, Bianca Grando Brotto, de 6 anos, quando o veículo foi atingido e arrastado por um caminhão em 22 de abril. A criança morreu no local.
Fabiane foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Universitário de Cascavel, onde permaneceu internada desde o acidente com traumatismo craniano. A morte foi comunicada pela família nas redes sociais.
Filha de Luiz Grando, ex-prefeito de Pato Bragado, ela era professora do ensino fundamental e morava com a família em Toledo.
Fabiane deixa o marido e um filho. Em publicação nas redes sociais, familiares escreveram que ela “parte ao encontro de sua Bianca”, em referência à filha que morreu no acidente. “Um amor que agora se reencontra no céu e que continuará vivendo, de tantas formas, entre nós”, diz a publicação.
O velório será seguido de missa de corpo presente às 9h30 deste domingo, 13, e do sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade.
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