Máquina perde freio, desce de ré e atinge carros em avenida de Cachoeiro

Uma máquina desceu de ré pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, após apresentar uma falha no sistema de freios na noite desta sexta-feira (11).

O equipamento chegou a raspar a concha no asfalto enquanto seguia pela avenida, e atingiu três carros que estavam estacionados, causando grande prejuízo aos proprietários. A máquina ainda atingiu a varanda de uma adega. Tudo aconteceu na região da Rodoviária. Ninguém ficou ferido.

Foto: Divulgação

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Segundo o operador, a máquina apresentou uma falha mecânica enquanto subia a avenida e precisou ser parada no meio da via. O equipamento foi desligado, mas o sistema de freio, que funciona a ar, não conseguiu mantê-lo parado.

Foto: Divulgação

Com a falha, a máquina começou a descer de ré pela avenida, chamando a atenção de motoristas e pedestres que estavam no local. A concha do equipamento raspava no asfalto durante a descida. Apesar do susto, não houve feridos. O incidente provocou apenas danos materiais.

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