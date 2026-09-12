Segurança

Máquina perde freio, desce de ré e atinge carros em avenida de Cachoeiro

Segundo o operador, a máquina apresentou uma falha mecânica enquanto subia a avenida e precisou ser parada no meio da via.

Foto: Divulgação

Uma máquina desceu de ré pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, após apresentar uma falha no sistema de freios na noite desta sexta-feira (11). 

O equipamento chegou a raspar a concha no asfalto enquanto seguia pela avenida, e atingiu três carros que estavam estacionados, causando grande prejuízo aos proprietários. A máquina ainda atingiu a varanda de uma adega. Tudo aconteceu na região da Rodoviária. Ninguém ficou ferido.

Foto: Divulgação

Leia mais: Vítima de grave acidente na BR-101 em Rio Novo do Sul é identificada

Segundo o operador, a máquina apresentou uma falha mecânica enquanto subia a avenida e precisou ser parada no meio da via. O equipamento foi desligado, mas o sistema de freio, que funciona a ar, não conseguiu mantê-lo parado.

Foto: Divulgação

Com a falha, a máquina começou a descer de ré pela avenida, chamando a atenção de motoristas e pedestres que estavam no local. A concha do equipamento raspava no asfalto durante a descida. Apesar do susto, não houve feridos. O incidente provocou apenas danos materiais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por