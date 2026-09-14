Marcel Carone quer levar mais inclusão para PcD e famílias do ES por meio de frente parlamentar
A proposta, de acordo com o candidato, inclui ouvir entidades do terceiro setor, profissionais que atuam na educação especial e inclusiva, mães e pessoas com deficiência.
O candidato a deputado estadual Marcel Carone foi o entrevistado da última quarta-feira (9) no Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Na oportunidade, ele falou sobre diversos temas de interesse dos capixabas, com destaque para a inclusão de pessoas com deficiência, a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas de inclusão e a definição de prioridades nos orçamentos municipais.
Ao abordar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Marcel Carone defendeu que os prefeitos adotem mecanismos de escuta da população para identificar as principais demandas de cada município, sobretudo aquelas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência (PcD).
“Então, uma dica para os prefeitos, que eu tenho o máximo de respeito: na hora que for discutir LOA, LDO, rapaz, bota uma ouvidoria na prefeitura, começa a fazer diagnóstico. A gente está levando à Frente Parlamentar Ampla de Inclusão para os municípios do interior, para os municípios da Grande Vitória também”, explica o candidato.
Marcel Carone também explicou que a frente parlamentar de inclusão defendida por ele teria uma ouvidoria destinada a ampliar a participação de diferentes setores da sociedade na identificação dos problemas enfrentados pelas famílias.
A proposta, de acordo com o candidato, inclui ouvir entidades do terceiro setor, profissionais que atuam na educação especial e inclusiva, mães e pessoas com deficiência.
“Essa frente parlamentar é importantíssima porque dentro dela tem uma ouvidoria que pode promover e vai promover uma escuta, ouvindo o terceiro setor, ouvindo os educadores da educação especial, da educação inclusiva, ouvindo a sociedade como um todo, mães, pessoas com deficiência etc. Promovendo audiências públicas, enfim, promovendo a participação da sociedade através de uma escuta qualificada para que esses diagnósticos sejam feitos e os municípios possam ter uma compreensão mais ampla e clara desses desafios e daquilo que é uma necessidade para essas famílias, de fato. Para, a partir daí, os vereadores poderem, na hora que forem votar LDO, na hora que forem votar a LOA, dizerem para o prefeito: “Ó, prefeito, isso aqui tem que ser prioridade”, aponta Carone.
A entrevista faz parte da série Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, que reúne candidatos para apresentar propostas e discutir os principais desafios do Espírito Santo. A entrevista completa com Marcel Carone está disponível no canal do YouTube do aquinoticias.com.
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