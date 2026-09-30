Marcos Veras e Rosanne Mulholland anunciam separação após quase 10 anos juntos

Os atores Marcos Veras e Rosanne Mulholland anunciaram a separação na última terça-feira, 29, após quase dez anos juntos. O fim do casamento foi anunciado pelos dois em uma publicação nas redes sociais. “Não somos mais um casal. Mas somos família”, escreveram no post. Eles têm um filho de seis anos.

Marcos e Rosanne ressaltaram que fazem questão de continuar sendo a família um do outro e que continuarão caminhando lado a lado como melhores amigos. “E, sobretudo, como pais do nosso lindo filho, que tanto nos enche de orgulho e que saberá sempre que papai e mamãe continuam ali: perto, juntos, presentes. Porém, agora, em uma outra dinâmica.”

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“É um momento de dor, de mudanças. Mas também de muito amor. E disso não abrimos mão”, concluíram.

Leia também: Anitta revela que foi forçada a realizar cirurgias estéticas no início da carreira porque era “feia”