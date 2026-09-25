Mega-Sena 3062: aposta simples de cidade do ES fatura prêmio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3062 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 45 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram 05, 09, 11, 17, 18 e 38. O próximo concurso está previsto para domingo (27).

No Espírito Santo, uma aposta feita em Cariacica chegou perto do prêmio principal. O jogo acertou cinco números e garantiu R$ 19.736,75. Segundo os dados do concurso, a aposta foi simples, com seis dezenas, e realizada presencialmente.

Além da quina registrada em Cariacica, diferentes cidades capixabas tiveram apostas premiadas com quatro acertos. Em Cachoeiro de Itapemirim, houve jogos contemplados em pontos físicos e canais eletrônicos.

A Mega-Sena permite apostas com a escolha de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. O apostador também pode utilizar a Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, para repetir o mesmo jogo em concursos consecutivos.

Para o próximo concurso, o valor acumulado destinado à faixa principal chegou a R$ 37.003.429,61. Já o montante acumulado para o concurso de final zero ou cinco, de número 3065, está em R$ 8.592.104,89. O acumulado para o sorteio especial alcançou R$ 78.795.920,75.

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