Mega-Sena hoje: confira as apostas ganhadoras

O resultado do concurso 3062 da Mega-Sena será divulgado nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026. O sorteio está previsto para ocorrer a partir das 21h (horário de Brasília), com prêmio estimado em R$ 38 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Números sorteados na Mega-Sena 3062

As seis dezenas do concurso 3062 ainda aguardam a realização do sorteio.

Números sorteados: 11 – 38 – 18 – 17 – 05

Assim que o sorteio for concluído, os números oficiais serão atualizados nesta página.

Resultado e ganhadores

Além das seis dezenas, o resultado da Mega-Sena 3062 também define os ganhadores das faixas de premiação para quem acertar quatro, cinco ou seis números.

Sena (6 acertos): XX apostas ganhadoras — R$ XX

Quina (5 acertos): XX apostas ganhadoras — R$ XX

Quadra (4 acertos): XX apostas ganhadoras — R$ XX

A Caixa Econômica Federal informará o rateio oficial após a apuração do concurso.

Quando foi o último sorteio da Mega-Sena?

O concurso anterior da Mega-Sena serve como referência para quem acompanha a sequência dos resultados. Com a realização do concurso 3062, os apostadores poderão conferir também se houve ganhador do prêmio principal e quais cidades registraram apostas premiadas.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre 60 disponíveis. O prêmio principal é para às apostas que acertarem as seis dezenas que saíram.

Também há premiação para apostas com cinco ou quatro acertos. Os valores pagos em cada faixa dependem da quantidade de apostas vencedoras e da arrecadação do concurso.

O resultado oficial do concurso 3062 pode ser nos canais das Loterias Caixa após a realização do sorteio.

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