Milton Sekiya Junior, conhecido como "Junior Inked": "O realismo é uma linguagem que exige paciência

Segundo a análise do SEBRAE baseada no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, somente em 2022 foram abertos no país 6.763 novos estúdios de tatuagem e piercing. Esse número representa um aumento de 35% em relação às 5.006 aberturas registradas em 2019. Os novos negócios concentraram-se principalmente em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O fato de quase todas as aberturas terem sido realizadas por microempreendedores individuais mostra que a área se tornou um caminho de carreira ao mesmo tempo acessível e profissional. Esse panorama indica que a tatuagem, no Brasil, deixou de ser apenas um elemento de subcultura para adquirir uma identidade setorial duradoura.

Esse crescimento acelerado do setor também torna cada vez mais visíveis as vertentes que exigem especialização técnica. Atuando há anos no realismo, Milton Sekiya Junior vivenciou de perto essa transformação e avaliou o processo com as seguintes palavras: “Quando comecei nesse ofício, o realismo era uma área que pouquíssimos artistas no Brasil tinham coragem de encarar.” “Hoje, à medida que o setor cresce, o valor dessa linguagem baseada na técnica e na paciência é muito mais bem compreendido.” “A disciplina necessária para que um retrato praticamente ganhe vida sobre a pele transformou essa profissão em uma paixão para mim.”

“O realismo seguirá sendo a linguagem mais trabalhosa da tatuagem”

Segundo dados da consultoria de pesquisa de mercado Cognitive Market Research, o mercado brasileiro de tatuagem atingiu cerca de US$ 46 milhões em 2024. O mesmo estudo aponta que o mercado deve crescer, em média, 10,6% ao ano no próximo período. Na América do Sul como um todo, o porte do setor ultrapassou US$ 107 milhões. Esses números mostram que a tatuagem, na região, não é apenas uma prática artística, mas também um campo econômico em crescimento estável. Com a expansão do mercado, as expectativas dos clientes também aumentam; o domínio técnico e o design original tornam-se cada vez mais decisivos. Nesse cenário, vertentes que exigem especialização, como o realismo, constituem as pontas mais competitivas e prestigiadas do setor.

Sekiya acredita que esse crescimento estável do mercado abre mais espaço para trabalhos de qualidade. Ressaltando que a concorrência impulsiona os tatuadores a evoluir constantemente, o artista fez a seguinte avaliação: “Conforme o mercado cresce, a única coisa que passa a fazer diferença é a qualidade técnica e a originalidade.” “Hoje, um cliente não busca apenas uma tatuagem, mas uma obra de arte que será permanente em seu corpo.” Trabalhando há longos anos com o realismo, o artista destacou que conduz seu próprio estúdio, o Inked Tattoo, sob essa filosofia e que pretende posicionar a assinatura Junior Inked como um padrão internacional de qualidade.

A tatuagem se transformou em uma disciplina artística no Brasil

O Brasil é reconhecido como um dos centros mais importantes da cena mundial da tatuagem, graças à sua sólida cultura de convenções e à sua ampla rede de artistas. As inúmeras convenções de tatuagem realizadas todos os anos em todo o país colocam os artistas para competir entre si e também os aproximam de júris internacionais. Esses eventos desempenham um papel decisivo no setor, no que diz respeito à documentação da técnica e à consagração da maestria. O realismo, pela dificuldade de seus retratos e trabalhos figurativos, está entre as categorias que mais chamam atenção nessas competições. Nos últimos anos, os artistas realistas brasileiros vêm ocupando cada vez mais espaço como artistas convidados em estúdios e eventos na Europa. Esse movimento leva o acúmulo do país na arte da tatuagem a uma visibilidade global. Como resultado, o Brasil se torna não apenas um mercado em expansão, mas também um centro exportador de maestria técnica.

“Acredito que um bom trabalho não conhece fronteiras”

Reconhecido por seus trabalhos na área do realismo, Milton Sekiya Junior conduz sua carreira como o artista exclusivo dessa vertente no TattooYou Brasil, um dos mais tradicionais estúdios do país. O artista também se destaca como fundador de seu próprio estúdio, o Inked Tattoo, e como um nome internacional que atua como artista convidado na Alemanha e na Espanha. Sekiya compartilhou seus objetivos futuros com suas próprias palavras.

“Para mim, a tatuagem é uma linguagem que não cabe em um único país ou cidade.” “Trabalhando na Alemanha e na Espanha, percebi que um bom trabalho fala a mesma língua em qualquer lugar.” O artista afirmou que, desde 2014, transmitiu a técnica do realismo a centenas de tatuadores por meio de mais de vinte workshops realizados no Brasil e na Espanha. Milton Sekiya Junior ressaltou que, no próximo período, pretende ampliar seus workshops internacionais sob o guarda-chuva do Inked Tattoo e tornar a assinatura Junior Inked ainda mais visível na cena da tatuagem europeia. O artista acrescentou que seu verdadeiro objetivo não é apenas tatuar, mas transformar o realismo em uma maestria que possa ser ensinada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui