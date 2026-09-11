Morre, aos 24 anos, influenciadora chinesa conhecida por comer grandes quantidades de comida

A influenciadora chinesa Ganfan Yingying, de 24 anos, morreu no dia 17 de agosto após enfrentar uma série de complicações de saúde. Conhecida por vídeos de mukbang, em que consumia grandes quantidades de comida diante das câmeras, ela tinha mais de 1,2 milhão de seguidores.

A morte da criadora de conteúdo, cujo nome verdadeiro era Chen Ziyi, foi confirmada pelos pais ao jornal chinês Global Times. A causa oficial não foi divulgada. Pouco antes de morrer, Yingying contou que havia sido hospitalizada após apresentar uma queda acentuada no nível de potássio no sangue.

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Em sua última publicação, a influenciadora afirmou que o índice havia chegado a 2,3, abaixo da faixa considerada normal, entre 3,5 e 5,5.

Na mesma publicação, Yingying falou sobre a pressão e o desgaste físico enfrentados por criadores de mukbang. “Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar”, escreveu.

O mukbang surgiu na Coreia do Sul no fim dos anos 2000. O termo combina as palavras coreanas muk-da, que significa “comer”, e bang-song, “transmissão”. No formato, criadores consomem grandes quantidades de alimentos diante das câmeras enquanto conversam e interagem com o público.

Em março de 2025, outro criador de conteúdo conhecido por vídeos do gênero, o turco Efecan Kültür, também de 24 anos, morreu após ser hospitalizado com problemas respiratórios e de mobilidade.

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