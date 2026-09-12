Moto furtada é recuperada e homem é preso durante abordagem em Piúma
Veículo havia sido levado cerca de 20 dias antes e foi localizado durante uma operação de bloqueio no bairro Monte Aghá.
Uma moto com restrição de furto e roubo foi recuperada pela Polícia Militar durante uma abordagem no bairro Monte Aghá, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. Um homem que conduzia o veículo foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itapemirim para as medidas cabíveis.
A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (11). Segundo informações repassadas às forças de segurança, a motocicleta, de cor preta, estaria trafegando pela região de Itaipava, em Itapemirim, no sentido de Piúma.
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Após receber a informação, uma equipe da Polícia Militar montou um ponto de bloqueio na região do Monte Aghá. Cerca de 15 minutos depois, os policiais localizaram a motocicleta com as características informadas e realizaram a abordagem.
Durante a consulta aos sistemas informatizados, foi confirmada a restrição de furto e roubo do veículo.
Condutor disse ter comprado moto por R$ 2 mil
O homem abordado informou aos policiais que havia comprado a motocicleta de um desconhecido pelo valor de R$ 2 mil. Segundo o relato registrado na ocorrência, ele afirmou não saber informar a data exata em que teria adquirido o veículo.
O condutor estava sem documentos pessoais no momento da abordagem e foi identificado pelos policiais. Conforme o registro, ele informou que estava morando havia poucas semanas em Itaipava e que anteriormente residia em Cariacica, na Grande Vitória.
Ainda de acordo com a ocorrência, uma consulta ao sistema de segurança apontou registros anteriores relacionados a veículo recuperado, tráfico de entorpecentes e roubo de veículo. O homem, entretanto, havia deixado o sistema prisional em agosto de 2025.
Vítima reconheceu características do suspeito
A vítima do furto foi localizada pelas forças de segurança e confirmou que a motocicleta havia sido furtada dias antes. Segundo o relato, o veículo havia sido adquirido por aproximadamente R$ 23 mil.
Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia Regional de Itapemirim e informou que havia sido abordada cerca de 20 dias antes por dois indivíduos, que levaram sua motocicleta.
Ainda conforme o registro policial, a vítima não conseguiu informar com precisão todas as características dos autores, mas afirmou que o porte físico do homem abordado seria compatível com um dos indivíduos que teriam participado do crime.
A motocicleta foi removida do local para os procedimentos necessários. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapemirim, sem registro de lesões ou maus-tratos, para que fossem adotadas as medidas previstas no caso. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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