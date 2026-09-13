Muro de terraço desaba e quase atinge motociclistas no Centro de Alegre

Um muro de um terraço desabou na tarde deste sábado (12), no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O desabamento aconteceu próximo à via e, por pouco, não atingiu motociclistas que passavam pelo local e um carro que estava estacionado.

Com a queda da estrutura, parte do material ficou espalhada na área. Apesar do susto e do risco de acidentes, não há informação de pessoas feridas.

A Defesa Civil foi acionada para verificar a situação e avaliar as condições do imóvel e da estrutura que permaneceu no local. As circunstâncias que provocaram o desabamento não foram informadas.

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