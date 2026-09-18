Nikolas Ferreira é candidato a deputado federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. O parlamentar está filiado ao Partido Liberal (PL) e ocupa atualmente uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo estado. O mandato em vigor corresponde ao período de 2023 a 2027.

A disputa de 2026, portanto, é novamente para a Câmara dos Deputados, e não para o Senado, o governo de Minas Gerais ou a Presidência da República.

Nikolas Ferreira vai tentar a reeleição?

Sim. A candidatura para deputado federal representa uma tentativa de permanecer na Câmara dos Deputados a partir da próxima legislatura.

Durante 2026, Nikolas Ferreira continuou exercendo o mandato parlamentar e aparece nos registros oficiais da Câmara como autor e relator de diferentes proposições. Em 2026, por exemplo, o sistema da Casa registra propostas de autoria do deputado e matérias nas quais ele atuou como relator.

Quem é Nikolas Ferreira?

Nikolas Ferreira de Oliveira nasceu em Belo Horizonte (MG), em 30 de maio de 1996, e exerce atualmente o primeiro mandato como deputado federal. O cadastro oficial da Câmara informa que ele é filiado ao PL de Minas Gerais.

Na legislatura atual, o parlamentar também apresentou requerimentos e indicações relacionados a temas de interesse de municípios mineiros. Entre os registros de 2026 está uma indicação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sobre medidas para Juiz de Fora e Ubá.

Afinal, Nikolas Ferreira é candidato a que em 2026?

A resposta para a principal dúvida dos eleitores é direta: Nikolas Ferreira é candidato a deputado federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. A disputa está relacionada à renovação das cadeiras da Câmara dos Deputados para a próxima legislatura.

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