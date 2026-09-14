No 1º turno, Lula sobe para 42% e Flávio Bolsonaro cai a 37%, mostra pesquisa BTG/Nexus
Na rodada anterior, de 8 de setembro, o petista tinha 39%. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em seguida, com 37%, ante 35% na pesquisa anterior.
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera as intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais, com 42%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14). Na rodada anterior, de 8 de setembro, o petista tinha 39%. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em seguida, com 37%, ante 35% na pesquisa anterior.
A vantagem numérica de Lula sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passou de quatro para cinco pontos porcentuais.
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O escritor Augusto Cury (Avante) vem perdendo pontos, mas continua ocupando a terceira posição, com 6% das intenções de voto. Na semana passada, ele registrava 9% e na pesquisa de 31 de agosto, chegou a 11%.
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, ante 4% na rodada anterior.
O ativista Renan Santos (Missão) aparece com 2%, mesmo porcentual da pesquisa anterior.
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra 1%, também estável.
Os demais candidatos somam 1%.
Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum candidato representam 4%, enquanto 2% não sabem ou não responderam.
Certeza do voto
Entre os entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro turno, 83% afirmam que a decisão está tomada e não mudará, enquanto 17% admitem que ainda podem alterar o voto. Na rodada anterior, 81% diziam ter certeza da escolha e 17% afirmavam que poderiam mudar.
Os eleitores de Lula apresentam a maior taxa de certeza, de 89%, seguidos pelos de Flávio, com 86%.
Entre os apoiadores de Renan, 66% consideram a decisão definitiva; no eleitorado de Cury, são 65%. A taxa cai para 48% entre os eleitores de Caiado e para 30% entre os de Zema.
A Nexus entrevistou 2.003 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 11 e 13 de setembro.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04076/2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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