Ônibus bate em guard-rail e atinge comércio após falha nos freios em Alegre

Um ônibus se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (12), no centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, após o motorista relatar uma falha no sistema de freios. O veículo colidiu contra o guard-rail de uma ponte e, em seguida, atingiu a fachada de um estabelecimento comercial. O acidente aconteceu por volta das 13h40, nas proximidades da rodoviária.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a ocorrência.

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No local, o motorista contou aos policiais que seguia do distrito de Araraí para o centro de Alegre. Durante a descida, nas proximidades do Parque de Exposições, ele percebeu que os freios não estavam funcionando corretamente.

Com a falha, o ônibus ganhou velocidade e acabou atingindo o guard-rail de uma ponte. Na sequência, o veículo bateu contra a fachada de um estabelecimento comercial, provocando danos materiais.

O motorista não ficou ferido e dispensou atendimento médico. O ônibus, um Mercedes-Benz Neobus, também sofreu danos na parte frontal, mas foi retirado do local por meios próprios.

Representantes do estabelecimento atingido estiveram no local e informaram que seriam tomadas as providências necessárias para realizar os reparos.

A Polícia Militar orientou as partes envolvidas sobre as medidas cabíveis. Ainda de acordo com a corporação, o motorista não apresentava sinais de alteração provocada pelo consumo de bebida alcoólica.

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