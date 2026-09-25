Pastor leva experiência de cuidado no campo a seminário em Venda Nova

A saúde mental nas comunidades rurais envolve desafios que muitas vezes permanecem longe dos grandes centros de atendimento. No campo, questões relacionadas ao trabalho, às relações familiares e às condições de vida podem exigir atenção constante.

É nesse contexto que o pastor Miquéias Holz levará ao seminário Raízes que Cuidam uma experiência construída durante cerca de três anos em uma comunidade rural de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo.

O encontro acontece em 2 de outubro, das 8h às 14h, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante. A participação é gratuita e o evento reúne profissionais que mantêm contato direto com produtores e comunidades rurais.

O que a experiência de uma comunidade rural revela?

Filho de agricultores, Miquéias Holz é bacharel em Teologia e pós-graduado em Ministério Eclesiástico. Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), atua principalmente nas áreas de poimênica e psicologia bíblica.

A poimênica reúne práticas de acompanhamento e cuidado pastoral. Em seu trabalho, Holz utiliza referências bíblicas para abordar questões relacionadas à saúde emocional e às necessidades encontradas no cotidiano.

Atualmente, ele trabalha em uma igreja rural no interior de Santa Maria de Jetibá. Nesse espaço, acompanha diretamente uma comunidade que, segundo seu relato, apresenta situações de sofrimento emocional, depressão e ansiedade.

Essa vivência estará no centro de sua participação no seminário. Em vez de tratar o tema apenas de forma teórica, o pastor pretende compartilhar situações observadas no cotidiano e mudanças na maneira como a comunidade passou a olhar para a saúde mental.

Cuidado emocional também passa pela proximidade

A experiência apresentada por Holz parte de uma realidade próxima de muitas comunidades rurais: pessoas que mantêm relações familiares, profissionais e comunitárias muito estreitas.

Nesse cenário, a proximidade pode favorecer a percepção de mudanças no comportamento e abrir espaço para uma conversa. Ao mesmo tempo, o cuidado precisa reconhecer os limites de cada atuação e considerar a necessidade de encaminhamento para serviços especializados.

O seminário reúne justamente diferentes perspectivas sobre esse processo. A psicóloga Luísa Bravim apresentará os desafios da saúde mental no meio rural capixaba. Já o psiquiatra Júlio Godoy abordará sinais de sofrimento, formas de abordagem e acolhimento.

Pastor alerta para o adoecimento emocional no campo

Ao falar sobre sua experiência, Holz relaciona o contato cotidiano com a comunidade ao aumento da atenção para o sofrimento emocional.

“Tenho vivenciado, na prática, nesses últimos anos, o adoecimento emocional no meio rural. Podemos afirmar que estamos vivendo uma ‘nova pandemia’ da saúde emocional”, afirma.

A expressão representa uma avaliação do pastor a partir de sua experiência profissional e comunitária, e não uma classificação oficial de saúde pública.

Para Holz, discutir o assunto também significa aproximar informação e cuidado de quem vive no campo.

“Por isso, convidamos todos vocês para participarem do Seminário Raízes que Cuidam, realizado pela Conexão Safra. Será no dia 2 de outubro, no Ifes de Venda Nova do Imigrante. Venha participar e vamos ajudar as pessoas que alimentam o Brasil no cuidado com a saúde emocional”, diz.

Seminário amplia discussão sobre saúde mental

Além das palestras, o Raízes que Cuidam terá uma roda de conversa com os convidados e o público. O momento permitirá perguntas, reflexões e troca de experiências entre profissionais.

A programação foi pensada para pessoas que trabalham próximas às comunidades rurais, incluindo profissionais de agricultura, assistência técnica, extensão rural, saúde, assistência social, educação, cooperativismo e organizações ligadas ao campo.

A realização é da Conexão Safra, com apoio do Sicoob, Mútua, Ifes, Senar-ES, Faes, Incaper e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

SERVIÇO

Seminário: Raízes que Cuidam

Data: 2 de outubro (quinta-feira)

Horário: 8h às 14h

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante

Inscrição: https://l1nk.dev/ZYPHW4E

Participação: gratuita, com vagas limitadas

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