Pequenas empresas ampliam demanda por gestão integrada nos Estados Unidos

Os Estados Unidos têm mais de 36,2 milhões de pequenos negócios, responsáveis por 45,9% dos empregos do setor privado, segundo o Office of Advocacy da U.S. Small Business Administration (SBA). O número revela a escala desse universo, mas também sua diversidade: empresas com estruturas, margens, canais de venda e níveis de organização muito diferentes convivem sob a mesma classificação.

Para muitos desses negócios, o problema não está na ausência de oportunidades, mas na dificuldade de transformar informações dispersas em decisões coordenadas. Preço, fluxo de caixa, compras, estoque, fornecedores, logística e vendas costumam ser administrados em momentos distintos, embora produzam efeitos simultâneos sobre o resultado.

A necessidade de apoio especializado aparece também nas projeções do Bureau of Labor Statistics. O órgão estima crescimento de 10% no emprego de analistas de gestão entre 2025 e 2035, ritmo superior à média das ocupações. A função desses profissionais é examinar problemas organizacionais e recomendar maneiras de melhorar a eficiência — uma demanda que ganha relevância quando pequenas empresas precisam crescer sem ampliar desproporcionalmente seus riscos.

É nesse ambiente que Patrícia Prim estrutura uma empresa de consultoria empresarial nos Estados Unidos, inicialmente voltada ao setor pet e a pequenos e médios negócios. O projeto está em fase de organização e pretende reunir diagnóstico empresarial, pesquisa de mercado e acompanhamento de melhorias nas áreas financeira, comercial, operacional e logística.

“A pequena empresa geralmente conhece muito bem seu produto e seu cliente, mas nem sempre consegue enxergar com clareza onde perde margem, por que o estoque não gira ou como uma decisão de compra afeta o caixa. O diagnóstico precisa organizar essas informações antes de indicar qualquer mudança”, afirma Patrícia.

A proposta não surgiu como mudança repentina de área. Ela busca sistematizar uma experiência iniciada em 1992 e desenvolvida por mais de três décadas em gestão empresarial. Formada em Contabilidade, Patrícia atua desde 1993 como sócia-proprietária e diretora comercial, financeira e administrativa da Vittus. Nesse período, passou a conectar planejamento, fluxo de caixa, custos, formação de preços, compras, produtos, fornecedores, produção e distribuição em uma visão integrada do negócio.

Essa combinação é relevante porque as dificuldades de uma pequena empresa raramente permanecem limitadas a um único departamento. Uma compra realizada em volume inadequado pode reduzir o custo unitário e, ao mesmo tempo, pressionar o caixa e elevar despesas de armazenamento. Um novo produto pode ampliar o portfólio, mas exigir fornecedores, embalagens, canais e prazos que a operação ainda não consegue sustentar.

“Consultoria não deve ser uma lista de recomendações desconectadas da capacidade real da empresa. A solução precisa considerar o tamanho da equipe, o capital disponível, o comportamento dos clientes e a estrutura que o empresário consegue manter depois que o trabalho termina”, diz.

O projeto de Patrícia prevê atendimento presencial ou remoto e poderá apoiar empresas na análise de concorrentes, identificação de regiões e canais de venda, revisão de portfólio, formação de preços, avaliação de custos e margens, organização do fluxo de caixa, planejamento de compras e negociação com fornecedores. No setor pet, a experiência também alcança desenvolvimento e reposicionamento de produtos e embalagens.

Embora o mercado pet seja o ponto inicial, a lógica do trabalho pode alcançar empresas de outros segmentos que enfrentam desafios semelhantes. A interdependência entre finanças, compras, estoque, logística e vendas não é exclusiva de uma indústria. O que muda são o ciclo comercial, o comportamento do consumidor, a regulação e as condições específicas de cada cadeia.

A empresária também pretende acompanhar a implementação das melhorias recomendadas. Esse aspecto distingue o diagnóstico pontual de um processo de gestão: indicadores precisam ser observados depois da mudança para mostrar se preços, compras ou novos canais efetivamente melhoraram margem, giro e previsibilidade financeira.

“Uma recomendação só tem valor quando pode ser executada e acompanhada. É preciso definir o que será feito, quem será responsável, quais números serão observados e em quanto tempo a empresa poderá avaliar o resultado”, afirma Patrícia.

A experiência que sustenta o projeto produziu resultados concretos dentro da empresa. Patrícia participou da criação e do desenvolvimento das marcas Vittus e Vittcat e acompanhou a expansão da carteira comercial de cerca de 100 para mais de 1.000 clientes. O processo combinou desenvolvimento de produtos, organização da produção, empacotamento, armazenamento e distribuição, além da formação de uma rede mais extensa de fornecedores, parceiros e compradores.

Nos Estados Unidos, onde os pequenos negócios representam quase metade do emprego privado, a utilidade de consultorias especializadas tende a depender de sua capacidade de adaptação. Modelos genéricos podem indicar boas práticas, mas não substituem a análise de caixa, margem, demanda e estrutura operacional de cada empresa.

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