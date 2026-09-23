PF deflagra operação contra grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro no ES
Operação Rota Norte mira 23 investigados por tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa em três estados.
Uma operação realizada simultaneamente em três estados colocou 23 investigados na mira das forças de segurança nesta quarta-feira (23). A Polícia Federal, com apoio das polícias militares do Espírito Santo e de Minas Gerais, deflagrou a Operação Rota Norte contra um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
As equipes cumprem 22 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão no Espírito Santo, em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul. As ordens foram expedidas pelo Poder Judiciário.
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Segundo a investigação, os 23 suspeitos estariam distribuídos em diferentes núcleos. Cada grupo teria funções ligadas ao fornecimento de drogas, financiamento das atividades, movimentação de dinheiro e ocultação de patrimônio.
A operação busca reunir novas provas, interromper as atividades investigadas, identificar outros possíveis envolvidos e reduzir a capacidade financeira da organização.
Armas, drogas e dinheiro são apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, policiais realizaram prisões em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.
As equipes apreenderam armas de fogo e um tablete de substância semelhante à maconha.
Os agentes também localizaram dinheiro em espécie e veículos com indícios de terem sido adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas investigadas.
A investigação apura possíveis crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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