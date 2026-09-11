PM alerta motoristas sobre estacionamento irregular na BR-482 em Dores do Rio Preto

A Polícia Militar vai reforçar a fiscalização ao longo da BR-482, em Dores do Rio Preto, durante as festividades e eventos programados para este fim de semana.

As equipes devem realizar abordagens a veículos e pessoas com o objetivo de coibir irregularidades, prevenir acidentes e aumentar a segurança de quem circula pela rodovia.

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O 3º Batalhão orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, manterem a documentação regularizada e dirigirem de forma segura e responsável.

Um dos principais alertas envolve o estacionamento irregular no acostamento da BR-482. Segundo a PM, a prática pode reduzir o espaço disponível para situações de emergência, dificultar a circulação e provocar retenções e congestionamentos.

Estacionar no acostamento pode gerar multa

De acordo com o artigo 181, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar no acostamento, salvo em situações de força maior, configura infração leve.

A penalidade prevê multa de R$ 88,38, três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo, conforme a legislação de trânsito.

A situação se torna mais grave quando o motorista estaciona sobre a própria pista de rolamento da rodovia.

Nesse caso, o artigo 181, inciso V, do CTB classifica a conduta como infração gravíssima. A penalidade inclui multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, além das medidas administrativas previstas.

PM pede atenção redobrada

A orientação é que os condutores estacionem apenas nos locais autorizados e evitem utilizar o acostamento como área de estacionamento.

Segundo a Polícia Militar, a fiscalização terá caráter preventivo e busca garantir a fluidez do trânsito, reduzir riscos e preservar a segurança de motoristas, motociclistas, passageiros e pedestres.

A corporação reforça que a atenção deve ser ainda maior em períodos de eventos, quando o fluxo de veículos costuma aumentar na região.

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