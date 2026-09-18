PM encontra drogas dentro de casa após abordagem em Ibatiba
Dois indivíduos foram conduzidos à delegacia após policiais encontrarem maconha e cocaína durante diligências em uma residência do município.
Uma ação da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas e a condução de duas pessoas à delegacia, na noite desta quinta-feira (17), em Ibatiba.
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre uma possível movimentação relacionada ao tráfico de drogas em uma residência do município e seguiu até as proximidades do endereço para averiguação.
Durante a ação, os policiais viram um indivíduo deixando o imóvel e realizaram a abordagem. Com ele, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha.
As diligências continuaram no interior da residência. No local, os militares localizaram outras porções de material semelhante à maconha e dois pinos contendo substância análoga à cocaína.
A cadela policial K9 Mona também participou das buscas no imóvel. Segundo a PM, nenhum outro material ilícito foi encontrado durante o trabalho do animal.
Ao final da ocorrência, dois indivíduos foram conduzidos, junto com os entorpecentes apreendidos, para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O material ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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