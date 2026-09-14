Polícia Militar investiga morte de idoso encontrado em caixa d'água

A Polícia Militar do Mato Grosso (MT) investiga as causas da morte de um idoso encontrado dentro de uma caixa d’água no bairro Renascer, em Cuiabá. De acordo com informações obtidas pelo portal G1, a vítima foi identificada como José da Silva Amora, de 60 anos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou que ele foi localizado aparentemente sem sinais vitais por volta das 8h30 de sábado, dia 12. Como a caixa d’água onde estava ficava no chão, os vizinhos perceberam o corpo do idoso e acionaram os serviços de emergência.

Os bombeiros constataram óbito no local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram procedimentos periciais.

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