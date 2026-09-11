Policial penal é preso após facilitar entrada de materiais em presídio de Cachoeiro

Um policial penal foi preso em flagrante após confessar que facilitou a entrada de materiais não autorizados na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI). A ocorrência foi registrada na quinta-feira (10), segundo a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).

De acordo com a instituição, a irregularidade foi descoberta durante ações de fiscalização e protocolos de controle e investigação interna realizados na unidade prisional.

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A apuração permitiu identificar os detentos que estavam em posse do material considerado ilícito. Segundo a PPES, diante do avanço das investigações, o policial penal se apresentou à direção da penitenciária.

O servidor confessou que teria facilitado a entrada dos objetos a pedido dos próprios internos, conforme informou a Polícia Penal.

Após a confissão, a direção da PRCI conduziu o policial penal e os detentos envolvidos à autoridade policial. Eles foram autuados por corrupção, e a prisão em flagrante do servidor e dos custodiados envolvidos foi decretada.

O policial penal foi encaminhado para o presídio de Viana e permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para ocorrer neste sábado (12).

A diretora-geral da Polícia Penal do Espírito Santo, Brigida Simões, afirmou que a instituição mantém ações de fiscalização nas unidades e adota rigor diante de desvios de conduta.

“O fato de a própria instituição ter investigado, descoberto e conduzido o servidor à delegacia reforça o compromisso da Polícia Penal com a ética, a segurança e a transparência”, declarou.

A Corregedoria da Polícia Penal também foi acionada e ficará responsável pela condução do procedimento correcional acusatório. O processo deverá apurar a responsabilidade administrativa e disciplinar do servidor.

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