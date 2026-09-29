Precisando de emprego? Sine Cachoeiro oferece 135 vagas nesta terça (29)

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 135 vagas de emprego nesta terça-feira (29). As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência. O total de 129 oportunidades é o informado oficialmente no painel do órgão.

Entre as funções disponíveis estão auxiliar de linha de produção, operador de caixa, balconista, auxiliar de logística, costureiro, cozinheiro, motorista de caminhão, consultor de vendas, repositor e técnico em segurança do trabalho, entre outras.

Um dos destaques é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades. Para essa vaga, não é exigida experiência, mas o candidato deve ter ensino fundamental completo.

Também aparecem oportunidades que não exigem experiência profissional nem escolaridade específica. É o caso de vagas para atendente de lanchonete, armador de ferros e algumas oportunidades para balconista.

Como participar

Os interessados devem procurar presencialmente a unidade do Sine, localizada na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

O atendimento acontece das 8h às 17h. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Quem pretende concorrer a uma oportunidade deve ficar atento aos requisitos de cada função. Algumas empresas exigem experiência comprovada, enquanto outras oferecem postos sem essa exigência.

O próprio painel do Sine alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Acabador de mármore e granito — 1 vaga

Açougueiro — 1 vaga

Almoxarife — 1 vaga

Analista de planejamento — 1 vaga

Armador de ferros — 3 vagas

Atendente de lanchonete — 4 vagas

Analista fiscal — 1 vaga

Auxiliar de limpeza — 3 vagas

Auxiliar de limpeza — 1 vaga

Auxiliar de linha de produção — 30 vagas

Auxiliar de padeiro — 1 vaga

Auxiliar de padeiro — 1 vaga

Balconista — 2 vagas

Balconista — 8 vagas

Balconista de açougue — 2 vagas

Bombeiro hidráulico — 3 vagas

Carpinteiro de obras — 3 vagas

Auxiliar operacional de logística — 10 vagas

Auxiliar de logística — 1 vaga

Auxiliar de logística — 1 vaga

Auxiliar de manutenção hidráulica — 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais — 1 vaga

Consultor de vendas — 1 vaga

Consultor de vendas — 1 vaga

Cortador de mármore — 1 vaga

Costureiro — 2 vagas

Costureiro — 3 vagas

Cozinheiro — 1 vaga

Embalador à mão — 8 vagas

Empregada doméstica — 1 vaga

Instalador e operador de redes telefônicas — 1 vaga

Mecânico — 1 vaga

Motorista de caminhão — 1 vaga

Operador de caixa — 3 vagas

Operador de caixa — 8 vagas

Operador de caixa — 8 vagas

Operador de máquina — 2 vagas

Operador de negócios — 1 vaga

Operador de ponte — 1 vaga

Pintor de obras — 1 vaga

Secretária — 1 vaga

Repositor em supermercado — 1 vaga

Repositor de mercearia — 1 vaga

Repositor em supermercado — 1 vaga

Representante técnico de vendas — 1 vaga

Técnico analista de materiais — 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga

Técnico em atendimento e vendas — 1 vaga

Técnico de campo civil — 1 vaga

Vidraceiro — 1 vaga

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