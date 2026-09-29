Precisando de emprego? Sine Cachoeiro oferece 135 vagas nesta terça (29)
Um dos destaques é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades. Para essa vaga, não é exigida experiência, mas o candidato deve ter ensino fundamental completo.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 135 vagas de emprego nesta terça-feira (29). As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência. O total de 129 oportunidades é o informado oficialmente no painel do órgão.
Entre as funções disponíveis estão auxiliar de linha de produção, operador de caixa, balconista, auxiliar de logística, costureiro, cozinheiro, motorista de caminhão, consultor de vendas, repositor e técnico em segurança do trabalho, entre outras.
Um dos destaques é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades. Para essa vaga, não é exigida experiência, mas o candidato deve ter ensino fundamental completo.
Também aparecem oportunidades que não exigem experiência profissional nem escolaridade específica. É o caso de vagas para atendente de lanchonete, armador de ferros e algumas oportunidades para balconista.
Como participar
Os interessados devem procurar presencialmente a unidade do Sine, localizada na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.
O atendimento acontece das 8h às 17h. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
Quem pretende concorrer a uma oportunidade deve ficar atento aos requisitos de cada função. Algumas empresas exigem experiência comprovada, enquanto outras oferecem postos sem essa exigência.
O próprio painel do Sine alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Acabador de mármore e granito — 1 vaga
Açougueiro — 1 vaga
Almoxarife — 1 vaga
Analista de planejamento — 1 vaga
Armador de ferros — 3 vagas
Atendente de lanchonete — 4 vagas
Analista fiscal — 1 vaga
Auxiliar de limpeza — 3 vagas
Auxiliar de limpeza — 1 vaga
Auxiliar de linha de produção — 30 vagas
Auxiliar de padeiro — 1 vaga
Auxiliar de padeiro — 1 vaga
Balconista — 2 vagas
Balconista — 8 vagas
Balconista de açougue — 2 vagas
Bombeiro hidráulico — 3 vagas
Carpinteiro de obras — 3 vagas
Auxiliar operacional de logística — 10 vagas
Auxiliar de logística — 1 vaga
Auxiliar de logística — 1 vaga
Auxiliar de manutenção hidráulica — 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais — 1 vaga
Consultor de vendas — 1 vaga
Consultor de vendas — 1 vaga
Cortador de mármore — 1 vaga
Costureiro — 2 vagas
Costureiro — 3 vagas
Cozinheiro — 1 vaga
Embalador à mão — 8 vagas
Empregada doméstica — 1 vaga
Instalador e operador de redes telefônicas — 1 vaga
Mecânico — 1 vaga
Motorista de caminhão — 1 vaga
Operador de caixa — 3 vagas
Operador de caixa — 8 vagas
Operador de caixa — 8 vagas
Operador de máquina — 2 vagas
Operador de negócios — 1 vaga
Operador de ponte — 1 vaga
Pintor de obras — 1 vaga
Secretária — 1 vaga
Repositor em supermercado — 1 vaga
Repositor de mercearia — 1 vaga
Repositor em supermercado — 1 vaga
Representante técnico de vendas — 1 vaga
Técnico analista de materiais — 1 vaga
Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga
Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga
Técnico em atendimento e vendas — 1 vaga
Técnico de campo civil — 1 vaga
Vidraceiro — 1 vaga
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