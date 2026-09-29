Professor é denunciado por estupro; vítimas têm entre 7 e 8 anos

Um professor da rede estadual de ensino de Cachoeirinha (RS) foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) neste domingo, 27, por estupro de vulnerável contra ao menos sete alunas, com idades entre sete e oito anos na época dos fatos, entre 2025 e 2026.

O acusado está preso preventivamente. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a sua defesa.

Conforme o MP, o professor teria se aproveitado da sua autoridade em sala de aula e da confiança depositada pelos alunos para cometer os abusos durante as atividades de rotina escolar, especialmente nos momentos de atendimento individual.

Por conta da repetição dos fatos e das circunstâncias em que os crimes foram cometidos, o MP denunciou o professor por estupro de vulnerável agravado e majorado, em continuidade delitiva e em concurso material, ou seja, o acusado teria praticado outros crimes na mesma época.

O professor exigia que as crianças mantivessem segredo sobre os fatos com promessas de presentes, informou a acusação.

Além disso, o MP solicitou a condenação do professor ao pagamento de indenização mínima por danos morais para cada uma das sete vítimas. E pediu, em caso de condenação definitiva, a perda do cargo público, a inclusão do homem no Cadastro Estadual de Pedófilos e a coleta de material biológico para identificação de perfil genético.

Até o momento, a investigação aponta sete vítimas, mas o MP ressalta que a apuração segue em andamento e poderá identificar outros casos.

Ainda segundo o MP, a denúncia tem como base investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha e elementos colhidos em procedimento cautelar de produção antecipada de provas. Ela foi apresentada pela promotora de Justiça Bárbara Bisogno Paz, da Promotoria Criminal de Cachoeirinha.

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