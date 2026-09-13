Próximo resultado da Lotofácil; confira detalhes sobre o sorteio do concurso 3780

O próximo resultado da Lotofácil será um dos mais aguardados pelos apostadores nesta semana. O concurso 3.780 corresponde ao sorteio especial da Lotofácil da Independência 2026, marcado para terça-feira, 15 de setembro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

O sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal, e as dezenas sorteadas poderão definir uma das maiores premiações da história da modalidade. Diferentemente dos concursos regulares, a edição da Independência tem uma regra especial: o prêmio principal não fica acumulado.

Por isso, caso nenhum apostador consiga acertar os 15 números, o valor destinado à faixa principal será redistribuído entre os jogadores que acertarem 14 dezenas. A regra segue para as demais faixas, conforme os critérios estabelecidos pela Caixa.

Resultado da Lotofácil 3780 será divulgado após o sorteio

O resultado da Lotofácil 3780 ainda não pode ser informado porque o sorteio está programado para acontecer somente na terça-feira, 15 de setembro.

A expectativa dos apostadores está concentrada nas 15 dezenas que serão extraídas entre os números de 1 a 25. Assim que o sorteio for realizado, a relação oficial das dezenas deverá ser atualizada nesta página.

Além dos números sorteados, a apuração também permitirá identificar quantas apostas acertaram as 15 dezenas e qual será o valor efetivamente pago a cada ganhador.

Lotofácil da Independência terá prêmio de R$ 300 milhões

A estimativa inicial para o concurso 3.780 é de R$ 300 milhões. O valor chama atenção porque a Lotofácil da Independência é um dos principais concursos especiais das Loterias Caixa.

A premiação, entretanto, é uma estimativa e pode sofrer alteração conforme a arrecadação das apostas e os critérios de distribuição definidos para o concurso.

O concurso especial também atrai apostadores que normalmente não participam dos sorteios convencionais da Lotofácil, justamente pela possibilidade de disputar uma quantia elevada em uma única edição.

Até quando é possível apostar na Lotofácil 3780?

As apostas para a Lotofácil da Independência 2026 podem ser feitas até as 10h de terça-feira, 15 de setembro, conforme o horário estabelecido para o encerramento das apostas.

A aposta simples custa R$ 3,50 e permite selecionar 15 números entre os 25 disponíveis no volante da Lotofácil.

Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais disponibilizados pela Caixa.

Como funciona a Lotofácil da Independência

A principal diferença do concurso especial está justamente na distribuição do prêmio. Em um concurso convencional, quando não há acertadores da faixa principal, o valor pode ser acumulado para o sorteio seguinte.

Na Lotofácil da Independência, entretanto, isso não ocorre.

Se não houver aposta com 15 acertos, a premiação destinada a essa faixa passa para os acertadores de 14 números. Caso também não haja ganhadores nessa categoria, a distribuição segue para a faixa seguinte, de acordo com as regras do concurso.

Isso significa que o dinheiro reservado para a premiação não permanece indefinidamente acumulado.

O que acontece depois do sorteio do concurso 3780

Após a realização do sorteio, a Caixa fará a apuração das apostas vencedoras. O resultado oficial deverá indicar as dezenas extraídas, a quantidade de ganhadores em cada faixa e os respectivos valores dos prêmios.

Para quem acompanhou o concurso, a conferência não deve se limitar à quantidade de números acertados. Também é importante verificar a faixa de premiação correspondente e as regras para o recebimento do prêmio.

A publicação do resultado também permitirá atualizar esta reportagem com os dados oficiais do concurso 3.780.

Confira os principais dados da Lotofácil 3780

Concurso: 3.780

3.780 Concurso especial: Lotofácil da Independência 2026

Lotofácil da Independência 2026 Data: terça-feira, 15 de setembro de 2026

terça-feira, 15 de setembro de 2026 Horário: 11h, pelo horário de Brasília

11h, pelo horário de Brasília Prêmio estimado: R$ 300 milhões

R$ 300 milhões Aposta simples: R$ 3,50

R$ 3,50 Números disponíveis: 1 a 25

1 a 25 Quantidade de números na aposta simples: 15

15 Prazo para apostar: até as 10h do dia do sorteio

até as 10h do dia do sorteio Regra especial: o prêmio principal não acumula

Onde acompanhar o resultado da Lotofácil 3780

O resultado oficial estará pelos canais das Loterias Caixa após a realização do sorteio.

Além das dezenas, os apostadores poderão consultar posteriormente a quantidade de ganhadores e os valores destinados a cada faixa de premiação.

Para quem pretende conferir o bilhete, a recomendação é comparar todos os número com a relação oficial da Caixa.

Quando sai o próximo resultado da Lotofácil?

O próximo resultado da Lotofácil, referente ao concurso 3.780, está previsto para terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 11h.

Até a realização do sorteio, portanto, ainda não existem dezenas vencedoras. Qualquer lista divulgada antecipadamente como resultado oficial não corresponde ao concurso 3.780.

Depois do sorteio, esta página passará por atualkização com as dezenas oficiais, o número de apostas vencedoras e a divisão do prêmio de R$ 300 milhões.

Resultado da Lotofácil da Independência 2026

A Lotofácil da Independência concentra a atenção dos apostadores principalmente pelo tamanho da premiação e pela regra que impede o acúmulo do prêmio principal.

O concurso 3.780 será em 15 de setembro e terá estimativa de R$ 300 milhões. Até lá, os interessados ainda podem registrar suas apostas dentro do prazo estabelecido.

Assim que acontecer o sorteio, o resultado oficial da Lotofácil 3780 sairá com as dezenas sorteadas e as informações sobre os ganhadores.

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