Psicóloga debate saúde mental no campo em seminário em Venda Nova

Quem trabalha próximo às comunidades rurais pode perceber mudanças no comportamento antes mesmo de alguém pedir ajuda. Por isso, informação e preparo ajudam a reconhecer sinais de sofrimento emocional.

Com esse propósito, o seminário Raízes que Cuidam promove um encontro sobre saúde mental no meio rural do Espírito Santo. A iniciativa busca, dessa forma, preparar profissionais que convivem diariamente com produtores, produtoras e famílias do campo.

O encontro também abre espaço para compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e ampliar a compreensão sobre os desafios relacionados à saúde mental nas comunidades rurais.

Como reconhecer sinais de sofrimento no campo?

O seminário apresenta informações sobre saúde mental e orienta os participantes sobre maneiras de perceber sinais de sofrimento, iniciar uma conversa e buscar encaminhamento.

A programação reúne profissionais que mantêm contato frequente com propriedades e comunidades rurais. Entre eles estão engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, trabalhadores da assistência técnica e extensão rural.

Também podem participar representantes comerciais, profissionais das áreas de saúde e educação, cooperativas, sindicatos, instituições e empresas.

Essa proximidade pode favorecer a percepção de mudanças na rotina ou no comportamento de quem vive no campo. Um contato atento pode, assim, ajudar a abrir espaço para uma conversa e facilitar a busca por apoio.

Psicóloga aborda saúde mental e realidade rural

Entre os participantes do seminário, está a psicóloga Luísa Bravim. Ela é formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Reúne 12 anos de experiência profissional e possui pós-graduação em Políticas Públicas e Saúde Mental, além de diversos cursos de aperfeiçoamento.

É servidora pública efetiva e também atua como instrutora do SENAR e consultora do SEBRAE. Na prática clínica, dedica-se ao acolhimento, à escuta qualificada e ao cuidado em saúde mental, tanto no atendimento individual quanto em ações de saúde coletiva.

Sua atuação contempla contextos urbanos e rurais, aproximando a psicologia das diferentes realidades e necessidades das pessoas e das comunidades. A abordagem considera situações relacionadas à ansiedade, depressão e tentativas de suicídio, além das dificuldades enfrentadas por quem vive e trabalha nas comunidades rurais:

“Minha proposta é conversar sobre saúde mental no meio rural a partir da realidade de quem vive e trabalha no campo. Vamos abordar desafios como clima, renda, trabalho, produção e relações familiares, além de como essas situações podem afetar o bem-estar emocional.

Também quero falar sobre a importância de perceber mudanças de comportamento, saber ouvir, acolher sem julgamentos e buscar ajuda profissional quando necessário. Mais do que tratar do adoecimento, quero valorizar os vínculos, a solidariedade e as relações que fortalecem as comunidades rurais.

Falar de saúde mental no campo também é falar de cuidado, proximidade e fortalecimento das pessoas, das famílias e das comunidades.”

O que o seminário aborda?

A programação reúne informações, experiências e orientações relacionadas ao cuidado em saúde mental. Entre os temas previstos estão:

cenário da saúde mental no Espírito Santo;

desafios enfrentados pelas comunidades rurais;

experiências de cuidado desenvolvidas no meio rural;

sinais de alerta relacionados ao sofrimento emocional;

formas de abordagem e acolhimento;

troca de experiências entre profissionais.

Além da participação da psicóloga, o encontro contará com as falas de um pastor e de um psiquiatra.

Roda de conversa fecha programação

Ao final do seminário, os três convidados participam de uma roda de conversa com o público. O momento permite perguntas, reflexões e troca de experiências.

A proposta busca aproximar diferentes conhecimentos e ajudar os participantes a lidar melhor com situações de sofrimento emocional percebidas no cotidiano profissional.

O Raízes que Cuidam é uma iniciativa da Conexão Safra, que celebra 15 anos de atuação na comunicação, na informação e no diálogo com o agro capixaba.

Para profissionais que convivem com comunidades rurais, o encontro amplia o conhecimento sobre saúde mental e oferece espaço para discutir formas de cuidado mais próximas dessa realidade.

SERVIÇO

Seminário: Raízes que Cuidam

Data: 2 de outubro (quinta-feira)

Horário: 8h às 14h

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante

Inscrição: https://l1nk.dev/ZYPHW4E

Participação: gratuita, com vagas limitadas

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui