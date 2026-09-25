Psicóloga debate saúde mental no campo em seminário em Venda Nova
Psicóloga com 12 anos de experiência participa de seminário que debate saúde mental e cuidado nas comunidades rurais.
Quem trabalha próximo às comunidades rurais pode perceber mudanças no comportamento antes mesmo de alguém pedir ajuda. Por isso, informação e preparo ajudam a reconhecer sinais de sofrimento emocional.
Com esse propósito, o seminário Raízes que Cuidam promove um encontro sobre saúde mental no meio rural do Espírito Santo. A iniciativa busca, dessa forma, preparar profissionais que convivem diariamente com produtores, produtoras e famílias do campo.
O encontro também abre espaço para compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e ampliar a compreensão sobre os desafios relacionados à saúde mental nas comunidades rurais.
Como reconhecer sinais de sofrimento no campo?
O seminário apresenta informações sobre saúde mental e orienta os participantes sobre maneiras de perceber sinais de sofrimento, iniciar uma conversa e buscar encaminhamento.
A programação reúne profissionais que mantêm contato frequente com propriedades e comunidades rurais. Entre eles estão engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, trabalhadores da assistência técnica e extensão rural.
Também podem participar representantes comerciais, profissionais das áreas de saúde e educação, cooperativas, sindicatos, instituições e empresas.
Essa proximidade pode favorecer a percepção de mudanças na rotina ou no comportamento de quem vive no campo. Um contato atento pode, assim, ajudar a abrir espaço para uma conversa e facilitar a busca por apoio.
Psicóloga aborda saúde mental e realidade rural
Entre os participantes do seminário, está a psicóloga Luísa Bravim. Ela é formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Reúne 12 anos de experiência profissional e possui pós-graduação em Políticas Públicas e Saúde Mental, além de diversos cursos de aperfeiçoamento.
É servidora pública efetiva e também atua como instrutora do SENAR e consultora do SEBRAE. Na prática clínica, dedica-se ao acolhimento, à escuta qualificada e ao cuidado em saúde mental, tanto no atendimento individual quanto em ações de saúde coletiva.
Sua atuação contempla contextos urbanos e rurais, aproximando a psicologia das diferentes realidades e necessidades das pessoas e das comunidades. A abordagem considera situações relacionadas à ansiedade, depressão e tentativas de suicídio, além das dificuldades enfrentadas por quem vive e trabalha nas comunidades rurais:
“Minha proposta é conversar sobre saúde mental no meio rural a partir da realidade de quem vive e trabalha no campo. Vamos abordar desafios como clima, renda, trabalho, produção e relações familiares, além de como essas situações podem afetar o bem-estar emocional.
Também quero falar sobre a importância de perceber mudanças de comportamento, saber ouvir, acolher sem julgamentos e buscar ajuda profissional quando necessário. Mais do que tratar do adoecimento, quero valorizar os vínculos, a solidariedade e as relações que fortalecem as comunidades rurais.
Falar de saúde mental no campo também é falar de cuidado, proximidade e fortalecimento das pessoas, das famílias e das comunidades.”
O que o seminário aborda?
A programação reúne informações, experiências e orientações relacionadas ao cuidado em saúde mental. Entre os temas previstos estão:
- cenário da saúde mental no Espírito Santo;
- desafios enfrentados pelas comunidades rurais;
- experiências de cuidado desenvolvidas no meio rural;
- sinais de alerta relacionados ao sofrimento emocional;
- formas de abordagem e acolhimento;
- troca de experiências entre profissionais.
Além da participação da psicóloga, o encontro contará com as falas de um pastor e de um psiquiatra.
Roda de conversa fecha programação
Ao final do seminário, os três convidados participam de uma roda de conversa com o público. O momento permite perguntas, reflexões e troca de experiências.
A proposta busca aproximar diferentes conhecimentos e ajudar os participantes a lidar melhor com situações de sofrimento emocional percebidas no cotidiano profissional.
O Raízes que Cuidam é uma iniciativa da Conexão Safra, que celebra 15 anos de atuação na comunicação, na informação e no diálogo com o agro capixaba.
Para profissionais que convivem com comunidades rurais, o encontro amplia o conhecimento sobre saúde mental e oferece espaço para discutir formas de cuidado mais próximas dessa realidade.
SERVIÇO
Seminário: Raízes que Cuidam
Data: 2 de outubro (quinta-feira)
Horário: 8h às 14h
Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante
Inscrição: https://l1nk.dev/ZYPHW4E
Participação: gratuita, com vagas limitadasReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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