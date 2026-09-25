Psiquiatra aborda sinais de crise mental no campo

Nem sempre o sofrimento emocional aparece de forma evidente. No meio rural, mudanças de comportamento, isolamento e perda de interesse podem passar despercebidos durante a rotina de trabalho e convivência.

Reconhecer esses sinais exige atenção, escuta e disposição para uma conversa. É justamente esse olhar que o médico psiquiatra Dr. Júlio André Saibel Godoy pretende levar ao seminário Raízes que Cuidam, em Venda Nova do Imigrante.

O evento acontece no dia 2 de outubro de 2026 e reúne profissionais que mantêm contato direto com produtores, famílias e comunidades rurais.

Como perceber quando alguém no campo precisa de ajuda?

Na palestra “Saúde Mental no Campo: o silêncio que adoece”, Dr. Godoy fará uma abordagem prática sobre sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, isolamento, desesperança e risco de suicídio:

“No dia 2 de outubro, participarei do seminário Raízes que Cuidam, em Venda Nova do Imigrante, para falar sobre saúde mental no campo.

Abordarei situações como ansiedade, depressão, isolamento, desesperança e sofrimento emocional, a partir da minha experiência profissional. Antes da Psiquiatria, trabalhei durante anos na Medicina de Família e Comunidade, acompanhando populações rurais da nossa região.

Essa vivência me ensinou a importância de observar mudanças de comportamento e saber se aproximar de quem não está bem. Por isso, minha palestra terá como base três atitudes: perceber, conversar e acolher.

Não precisamos ter todas as respostas. Muitas vezes, ouvir sem julgamento e reconhecer o momento de buscar ajuda profissional já representa um passo importante. Uma conversa atenta pode abrir caminho para o cuidado.”

Experiência médica aproxima o debate da realidade rural

Dr. Júlio Godoy é médico psiquiatra, com CRM-ES 61613 e RQE 7796. Também possui especialização em Medicina de Família e Comunidade, com RQE 5512.

Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1998, acumula 28 anos de formação médica. Antes de atuar na Psiquiatria, trabalhou durante anos na Medicina de Família e Comunidade.

Essa experiência permitiu contato próximo com diferentes aspectos da vida no campo. Também ajudou a conhecer desafios e particularidades que fazem parte da rotina dessas comunidades.

Atualmente, o médico atua como psiquiatra em Venda Nova do Imigrante e em municípios da Região Serrana Sul do Espírito Santo.

Seu trabalho concentra-se no cuidado em saúde mental, na identificação precoce do sofrimento psíquico, no acolhimento e na prevenção do suicídio.

O que significa perceber, conversar e acolher?

Para o psiquiatra, uma abordagem adequada começa pela atenção ao comportamento e pela disposição para ouvir.

Nem sempre uma pessoa consegue falar diretamente sobre aquilo que está enfrentando. Por isso, uma conversa cuidadosa pode criar espaço para que ela expresse suas dificuldades.

A abordagem, porém, não substitui o atendimento profissional. Quando os sinais indicam sofrimento intenso ou risco de suicídio, a busca por ajuda especializada ganha importância.

Essa orientação será um dos pontos centrais da participação de Godoy no seminário.

Seminário aproxima saúde mental de quem vive no campo

O Raízes que Cuidam foi pensado para profissionais que convivem diretamente com as comunidades rurais.

A programação inclui pessoas das áreas de agricultura, assistência técnica, extensão rural, saúde, assistência social e educação. Também contempla profissionais ligados ao cooperativismo e a organizações que mantêm relação com o campo.

Além da palestra de Júlio Godoy, o seminário terá a participação da psicóloga Luísa Bravim dos Santos e do pastor Miquéias Holz.

Ao final, os três convidados participarão de uma roda de conversa. O público poderá fazer perguntas, compartilhar experiências e discutir situações relacionadas à saúde mental nas comunidades rurais.

A proposta amplia o debate para além do consultório. Afinal, profissionais que convivem diariamente com produtores e famílias podem perceber mudanças antes que alguém procure espontaneamente um serviço de saúde.

Uma conversa pode abrir caminho para o cuidado

A palestra de Dr. Júlio Godoy parte de uma ideia simples: a escuta ativa também é uma forma de cuidar. Perceber mudanças, aproximar-se com respeito e ouvir sem julgamentos pode ajudar a reconhecer quando alguém precisa de apoio.

Esse primeiro contato pode abrir espaço para um diálogo e, quando necessário, para a busca de atendimento profissional adequado.

SERVIÇO

Seminário: Raízes que Cuidam

Data: 2 de outubro (quinta-feira)

Horário: 8h às 14h

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante

Inscrição: https://l1nk.dev/ZYPHW4E

Realização: Conexão Safra

Participação: gratuita, com vagas limitadas

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