Quem está na frente nas pesquisas para presidente? Veja números

A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de 2026 mostra Lula (PT) com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36% no cenário de primeiro turno. Os números desta quinta-feira (24) e indicam uma diferença de quatro pontos percentuais entre os dois principais nomes da disputa.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado uma semana antes, Lula oscilou de 39% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu com 36%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os resultados mantêm os dois candidatos dentro de uma situação de empate técnico no primeiro turno.

A pesquisa também mostra que 80% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre o voto para presidente. Entre os que declararam intenção de votar em Lula, o índice de decisão chega a 87%, indicando que a maior parte desse grupo diz já ter definido sua escolha.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 125 municípios nos dias 22 e 23 de setembro. A pesquisa do Folha de S.Paulo e pela TV Globo, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

Além do cenário de primeiro turno, o Datafolha também mediu uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Nesse caso, o presidente aparece com 47%, contra 45% do senador, resultado que também fica dentro da margem de erro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui