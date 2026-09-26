Quem está na frente nas pesquisas para presidente? Veja números
Os números indicam uma diferença de quatro pontos percentuais entre os dois principais nomes da disputa.
A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de 2026 mostra Lula (PT) com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36% no cenário de primeiro turno. Os números desta quinta-feira (24) e indicam uma diferença de quatro pontos percentuais entre os dois principais nomes da disputa.
Na comparação com o levantamento anterior, realizado uma semana antes, Lula oscilou de 39% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu com 36%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os resultados mantêm os dois candidatos dentro de uma situação de empate técnico no primeiro turno.
A pesquisa também mostra que 80% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre o voto para presidente. Entre os que declararam intenção de votar em Lula, o índice de decisão chega a 87%, indicando que a maior parte desse grupo diz já ter definido sua escolha.
O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 125 municípios nos dias 22 e 23 de setembro. A pesquisa do Folha de S.Paulo e pela TV Globo, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.
Além do cenário de primeiro turno, o Datafolha também mediu uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Nesse caso, o presidente aparece com 47%, contra 45% do senador, resultado que também fica dentro da margem de erro.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726