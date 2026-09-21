Política Nacional

Quem vai ganhar as eleições 2026?Veja o que diz a nova pesquisa sobre Lula x Flávio

A diferença de apenas um ponto percentual fica dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos para mais ou para menos.

Imagem ilustra flavio bolsonaro pesquisa
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)

A corrida presidencial de 2026 aparece equilibrada em um dos cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG/Nexus, divulgada pela revista Exame nesta segunda-feira (21). O levantamento aponta 46% das intenções de voto para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 45% para o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença de apenas um ponto percentual fica dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos para mais ou para menos. Por isso, os números indicam empate técnico entre os dois nomes na simulação apresentada.

Além dos votos atribuídos aos dois candidatos, 7% dos entrevistados disseram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos dois. Outros 1% não souberam responder ou não responderam à pergunta.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento foi realizado pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a pedido do Banco BTG Pactual S.A.. As entrevistas ocorreram entre 18 e 20 de setembro de 2026, com participação de 2.006 eleitores.

A coleta foi realizada por telefone, utilizando a metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). A pesquisa considera nível de confiança de 95% e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais.

Registro da pesquisa no TSE

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00485/2026. A divulgação do levantamento ocorreu em 21 de setembro de 2026.

Números do cenário de segundo turno

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Branco, nulo ou nenhum: 7%
  • Não sabe ou não respondeu: 1%
  • Margem de erro: 2 pontos percentuais
  • Amostra: 2.006 entrevistados
  • Período de entrevistas: 18 a 20 de setembro
  • Registro TSE: BR-00485/2026
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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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