Quina 7117: apostas de Goiás acertam quatro números e levam R$ 13 mil

O concurso 7117 da Quina foi realizado nesta segunda-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiou apostas registradas em três cidades de Goiás. Os bilhetes acertaram quatro números e receberam o prêmio de R$ 13.224,28 cada.

As dezenas sorteadas no concurso foram 37, 40, 44, 54 e 63. Nenhuma das apostas destacadas no levantamento informado acertou todos os cinco números do sorteio.

Em Bela Vista de Goiás (GO), uma aposta feita na Lotérica Las Vegas acertou quatro dezenas e garantiu o prêmio de R$ 13.224,28. O bilhete foi registrado na modalidade simples, com cinco números apostados.

Também houve premiação em Goiânia (GO). Uma aposta realizada na Sena dos Milhões acertou quatro números e recebeu o mesmo valor de R$ 13.224,28.

Em Santa Terezinha de Goiás (GO), outra aposta registrada na Loteria Boa Sorte também teve quatro acertos no concurso 7117 da Quina, garantindo um prêmio de R$ 13.224,28.

A Quina é uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal e permite apostas com cinco a 15 números escolhidos entre 80 disponíveis. Os jogadores que acertam a quantidade exigida de dezenas recebem premiações conforme a faixa de acertos.

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