Quina 7117: apostas de Goiás acertam quatro números e levam R$ 13 mil
As dezenas sorteadas no concurso foram 37, 40, 44, 54 e 63.
O concurso 7117 da Quina foi realizado nesta segunda-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiou apostas registradas em três cidades de Goiás. Os bilhetes acertaram quatro números e receberam o prêmio de R$ 13.224,28 cada.
As dezenas sorteadas no concurso foram 37, 40, 44, 54 e 63. Nenhuma das apostas destacadas no levantamento informado acertou todos os cinco números do sorteio.
Em Bela Vista de Goiás (GO), uma aposta feita na Lotérica Las Vegas acertou quatro dezenas e garantiu o prêmio de R$ 13.224,28. O bilhete foi registrado na modalidade simples, com cinco números apostados.
Também houve premiação em Goiânia (GO). Uma aposta realizada na Sena dos Milhões acertou quatro números e recebeu o mesmo valor de R$ 13.224,28.
Em Santa Terezinha de Goiás (GO), outra aposta registrada na Loteria Boa Sorte também teve quatro acertos no concurso 7117 da Quina, garantindo um prêmio de R$ 13.224,28.
A Quina é uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal e permite apostas com cinco a 15 números escolhidos entre 80 disponíveis. Os jogadores que acertam a quantidade exigida de dezenas recebem premiações conforme a faixa de acertos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726