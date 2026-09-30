Raízes que Cuidam: um convite para olhar para a saúde mental no campo
Seminário Raízes que Cuidam reúne profissionais para discutir saúde mental e fortalecer redes de apoio no meio rural.
Quem trabalha diretamente com produtores e comunidades rurais também pode contribuir para perceber mudanças, acolher dificuldades e aproximar pessoas de uma rede de apoio.
É com esse olhar que o seminário Raízes que Cuidam acontecerá no dia 2 de outubro, sexta-feira, das 8h às 14h, no Ifes, em Venda Nova do Imigrante. A participação é gratuita e as vagas são limitadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Informação para transformar atenção em cuidado
O encontro reúne profissionais que conhecem de perto a realidade do campo e podem se deparar, desse modo, com situações de sofrimento emocional. Por isso, a programação é direcionada a representantes da agricultura, assistência técnica e extensão rural, saúde, assistência social, educação, cooperativismo e organizações do setor.
A proposta é ampliar, assim, o conhecimento sobre saúde mental e estimular uma atuação mais atenta às necessidades das pessoas que vivem e trabalham nas comunidades rurais.
Saúde mental também faz parte da vida no campo
Isolamento, longas jornadas de trabalho, dificuldades econômicas e impactos das mudanças climáticas podem aumentar os desafios enfrentados por trabalhadores rurais e suas famílias.
Falar sobre essas questões ajuda a diminuir o silêncio em torno do sofrimento emocional e pode fortalecer os vínculos de apoio dentro das próprias comunidades.
Palestras e roda de conversa
O seminário contará com a participação da psicóloga Luísa Bravim, do pastor Miquéias Holz e do psiquiatra Júlio Godoy.
Além das palestras, uma roda de conversa permitirá a troca de experiências entre os participantes e a reflexão sobre caminhos para fortalecer o cuidado em diferentes espaços do meio rural.
Faça parte dessa conversa
O Raízes que Cuidam propõe um encontro para aprender, ouvir e compartilhar experiências. Afinal, perceber uma mudança, aproximar-se com respeito e saber orientar alguém para buscar apoio também são formas de cuidar. Participe e ajude a fortalecer uma rede de cuidado para quem vive e trabalha no campo.
SERVIÇO
Seminário Raízes que Cuidam
Data: 2 de outubro, sexta-feira
Horário: das 8h às 14h
Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Venda Nova do Imigrante
Participação: gratuita, com vagas limitadas
Inscrições: https://l1nk.dev/ZYPHW4E
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