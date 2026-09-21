Reservas do Brasil têm atuação superior e vencem com autoridade na temporada 2026

O Brasil terminou a Copa do Mundo de 2026 em 11º lugar, igualando a segunda pior colocação de sua história (a mesma de 1966). Mesmo com sete titulares lesionados, os jogadores reservas da seleção brasileira, liderados por Lucas Paquetá e Igor Thiago, mostraram atuação superior e venceram com autoridade quando acionados, revelando profundidade de elenco em meio ao fracasso coletivo.

A queda para a Noruega nas oitavas de final doeu. E não foi só pela eliminação precoce; os números que sobraram da campanha compõem um dos retratos mais decepcionantes do Brasil em 92 anos de Copas. Mas há uma contradição fascinante no meio dessa história. Enquanto o time titular naufragava, foram os reservas que seguraram a barra e entregaram as atuações mais convincentes.

Sete titulares saíram lesionados. Sete. E, ainda assim, os substitutos não apenas taparam buracos; eles elevaram o nível. É esse paradoxo que vamos dissecar aqui.

Onde 2026 se encaixa na história das Copas do Brasil?

O 11º lugar de 2026 iguala a segunda pior campanha da seleção brasileira em toda a história. A única participação inferior aconteceu em 1934, na Itália, quando o Brasil caiu na estreia e terminou em 14º, num torneio com apenas 16 seleções e formato totalmente eliminatório.

A equipe de Carlo Ancelotti repetiu exatamente a colocação de 1966, na Inglaterra, quando o Brasil também deu adeus ao Mundial na 11ª posição. Para os torcedores que acompanham este site para jogadores brasileiros, fica o registro de que, em 1990, na Itália, a seleção caiu nas oitavas diante da Argentina, mas fechou em nono lugar, ou seja, 2026 foi historicamente pior do que aquele torneio.

Para colocar essas marcas históricas lado a lado, o impacto fica mais claro:

Ano / Copa Colocação e resultado Observações 1934 (Itália) 14º lugar, eliminado na estreia Pior campanha da história, mas em formato antigo de 16 times 1966 (Inglaterra) 11º lugar, eliminado na fase de grupos Marca que 2026 acabou igualando 1990 (Itália) 9º lugar, eliminado nas oitavas Queda dolorosa, porém superior a 2026 2026 (EUA/Canadá/México) 11º lugar, eliminado nas oitavas Segunda pior da história e pior em 60 anos

O detalhe que pesa é que, desde 1990, o Brasil sempre havia avançado além das oitavas. Foram nove edições seguidas de sobrevivência ao mata-mata inicial. A eliminação para a Noruega encerrou essa sequência de 26 anos.

As estatísticas da Seleção Brasileira

A campanha geral de 2026 não foi catastrófica no papel. O Brasil somou 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 10 gols e terminou com saldo de +6.

O roteiro dos jogos foi o seguinte:

Empate com o Marrocos na estreia

com o Marrocos na estreia Vitória sobre o Haiti na fase de grupos

sobre o Haiti na fase de grupos Vitória sobre a Escócia na fase de grupos

sobre a Escócia na fase de grupos Vitória sobre o Japão na segunda fase

sobre o Japão na segunda fase Derrota para a Noruega nas oitavas de final

Aqui mora a frustração. Com esses números, o Brasil ainda ficou atrás de México (12 pontos) e Colômbia (11 pontos) na classificação geral. Os mexicanos venceram quatro partidas; os colombianos somaram três vitórias e dois empates antes de caírem para a Suíça nos pênaltis. Estatisticamente, a derrota nas penalidades conta como empate, o que empurrou a Colômbia à frente da Amarelinha.

Como as lesões transformaram reservas em protagonistas

Poucas seleções na história enfrentaram um cenário de baixas tão brutal. Ao todo, sete jogadores sofreram lesões que os tiraram definitivamente da Copa: Militão, Vanderson, Wesley, Raphinha, Lucas Paquetá, Rodrygo e Estevão.

Seis dos sete lesionados atuavam pelo lado direito do campo. O setor foi dizimado. E foi justamente nesse vácuo que os reservas encontraram espaço para mostrar serviço.

A lógica aqui é simples, a necessidade virou oportunidade. Ancelotti não teve escolha senão apostar em nomes que começaram o ciclo como segunda opção. O resultado surpreendeu positivamente. Nos amistosos de preparação, o próprio técnico já havia notado o padrão. Contra o Panamá, os reservas viraram uma partida complicada e decretaram a goleada por 6 a 2 no Maracanã.

“A atuação da segunda parte foi importante para a equipe e para os jogadores que entraram. Mostraram qualidade e que podem competir com os outros da lista”, reconheceu Ancelotti à época.

Não é a primeira vez que o Brasil se apoia em seus reservas para atravessar uma Copa. Em Mundiais anteriores, comissões técnicas já pregavam a máxima de manter “um elenco mentalmente forte”, capaz de suportar pressão e ter peças de reposição prontas para momentos decisivos. Em 2026, essa filosofia foi testada ao extremo.

Reservas que se destacaram na Copa de 2026

Foto: reprodução / CBF

Se olharmos individualmente, alguns nomes saltam aos olhos. Vamos aos destaques.

Lucas Paquetá: O cérebro que ninguém esperava

O caminho de Lucas Paquetá até o protagonismo em 2026 não foi tranquilo. O meia chegou ao Mundial vindo de oscilação no Flamengo e de uma lesão muscular na coxa esquerda. Poucos apostavam nele como peça-chave.

Mas o que os números dizem? Pela temporada, Paquetá somou oito gols em 24 jogos pelo clube carioca. E, quando a seleção precisou, ele respondeu. Contra o Panamá, entrou no segundo tempo, marcou um gol e deu uma assistência.

Ancelotti foi enfático ao avaliá-lo: “A atuação do Paquetá foi muito boa, a nível de qualidade de posse, marcou, foi uma partida de nível brilhante.”

Pela Seleção ao longo da carreira, o meia acumula 13 gols e oito assistências em 63 jogos, números robustos para um jogador que muitos consideravam apenas coadjuvante.

Igor Thiago: o perfil que faltava no ataque

A trajetória de Igor Thiago é a definição de aposta que deu certo. Convocado apenas uma vez em todo o ciclo, o centroavante do Brentford entrou na lista final e justificou.

Por que ele importava tanto? A resposta está na Premier League, Igor Thiago fechou a temporada como vice-artilheiro do campeonato inglês, com 22 gols, atrás apenas de Erling Haaland (27). No total da temporada, foram 26 tentos em 42 jogos.

O que ele oferecia era diferente. Presença de área, pressão sobre a saída de bola, força física. Um perfil de centroavante que o Brasil, acostumado a atacantes de velocidade e drible, não tinha entre os titulares. O próprio Ancelotti explicou a escolha:

“Igor Thiago é um perfil de atacante que eu acho que a equipe precisa. Em alguns momentos, podemos ter rivais que coloquem pressão, podemos jogar a bola para ele, é muito forte. Como perfil, é muito importante.”

Contra o Panamá, foi providencial em dois gols, pressionou o goleiro para forçar o erro no gol de Rayan e, minutos depois, sofreu e converteu um pênalti.

Danilo Santos: Intensidade e gol vindo do meio

Danilo Santos veio como um furacão. Convocado pela primeira vez apenas na Data Fifa de março, o meio-campista do Botafogo se impôs pela intensidade física aliada a uma técnica refinada.

Os números do clube em 2026 impressionam, são nove gols em 21 jogos. Contra o Panamá, recebeu de Paquetá na entrada da área, driblou a defesa e marcou seu segundo gol pela Amarelinha. Quando teve apoio defensivo maior no meio-campo, pôde se lançar ao ataque com liberdade e produziu.

Endrick e Rayan: Juventude à espreita

Nem todo reserva teve minutos decisivos. Endrick e Rayan, as joias do elenco, ficaram mais na reserva do que a torcida gostaria.

Endrick chegou embalado após empréstimo produtivo ao Lyon (oito gols e sete assistências em 24 jogos), mas não conseguiu se firmar no Mundial. Na eliminação para a Noruega, desperdiçou uma finalização no início do segundo tempo que poderia ter mudado o jogo. Rayan, o mais jovem convocado desde Ronaldo em 1994, mostrou personalidade nos amistosos, mas somou pouca rodagem.

São casos de potencial ainda a ser lapidado, reservas que agregaram qualidade ao grupo, mesmo sem tempo de bola.

O que deu errado, apesar do brilho dos reservas

Aqui a conta não fecha. Mesmo com atuações individuais convincentes, o Brasil afundou coletivamente. E os números explicam o fracasso melhor que qualquer narrativa.

Vamos ao mais alarmante. Diante da Noruega, o Brasil teve apenas 34% de posse de bola, o menor índice da seleção em uma partida de Copa desde que o dado passou a ser registrado, em 1966. A equipe historicamente dona da bola virou coadjuvante em campo.

A questão física também pesou. Até as oitavas, o Brasil ocupava a última posição entre as 48 seleções em distância percorrida, com média de 73 km por jogo. Após o esforço extra contra a Noruega, a média subiu para 98 km, e a equipe fechou em 31º nesse quesito. Ainda assim, o retrato inicial é constrangedor para uma seleção que se propõe a dominar jogos.

E o drible, marca registrada do futebol brasileiro? Apenas 7,2 dribles certos por partida, colocando o Brasil na 24ª posição, atrás de seleções como Curaçao, Jordânia, Cabo Verde, Iraque, Panamá, Paraguai e Uruguai. Para o país do jogo bonito, é um dado que dói.

Some tudo isso ao desfalque no lado direito, e o quadro completo aparece: os reservas brilharam em atuações pontuais, mas não foram capazes de corrigir problemas estruturais e coletivos.

O que essa campanha significa para o futuro da seleção brasileira?

Vamos ser justos com o que os reservas entregaram. Eles provaram que podem competir no mais alto nível. Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos não são mais apenas nomes de segunda linha; são opções reais para o próximo ciclo.

A crise de lesões, por mais cruel que tenha sido, forçou uma evolução tática. Ancelotti descobriu que tem um centroavante de perfil físico (Igor Thiago) capaz de mudar a dinâmica do ataque. Descobriu que Paquetá, quando bem posicionado, é um cérebro criativo confiável. E descobriu que a base jovem, com Endrick e Rayan, precisa apenas de rodagem.

Mas há lições duras a absorver:

O planejamento de elenco precisa considerar resiliência a lesões, sobretudo no lado direito, que ficou completamente exposto.

O investimento em profundidade no ataque se provou valioso e deve continuar.

As vulnerabilidades defensivas e a passividade com a bola precisam ser corrigidas com urgência.

O contraste é a grande moral da história. Enquanto o time titular naufragava em números históricos negativos, os reservas seguravam a dignidade da campanha. Não é exagero dizer que, sem eles, o desastre teria sido ainda maior.

Um fracasso com sementes de recomeço

O 11º lugar de 2026 entra para a história como uma das maiores decepções da seleção brasileira, pior campanha em 60 anos, segunda pior de todos os tempos. Não há como maquiar isso.

Mas nem tudo se perdeu. A atuação dos jogadores reservas ofereceu o único raio de luz de uma campanha sombria. Eles venceram com autoridade quando chamados, mostraram qualidade e revelaram uma profundidade de elenco que o Brasil não sabia que tinha.

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