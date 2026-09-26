Resultado da Dupla Sena: veja as dezenas sorteadas

O resultado do concurso 3013 da Dupla Sena, sorteado nesta sexta-feira (25), já foi divulgado. O prêmio estimado para a rodada era de R$ 5,5 milhões, e os apostadores podem conferir as dezenas dos dois sorteios realizados pela modalidade.

No 1º sorteio, as dezenas foram 06, 13, 34, 35, 39 e 43. Já no 2º sorteio, os números extraídos foram 02, 12, 21, 24, 37 e 44.

Resultado

A Dupla Sena permite que o mesmo bilhete concorra em dois sorteios realizados no mesmo concurso. Por isso, o apostador deve conferir os números das duas rodadas para verificar se houve premiação.

1º sorteio

06 – 13 – 34 – 35 – 39 – 43

2º sorteio

02 – 12 – 21 – 24 – 37 – 44

A conferência deve ser feita considerando a faixa de premiação correspondente à quantidade de acertos. A modalidade contempla prêmios para apostas que acertarem 3, 4, 5 ou 6 números.

Quanto paga a Dupla Sena?

O valor destinado a cada faixa depende da arrecadação do concurso e da quantidade de apostas vencedoras. Assim, o resultado das dezenas não é suficiente para determinar imediatamente quanto cada ganhador receberá.

O rateio oficial informa quantas apostas acertaram cada faixa e o valor destinado individualmente aos vencedores. Esses dados são divulgados após o processamento do concurso pelas Loterias Caixa.

Confira o que vale para cada faixa

Sena: seis números acertados;

seis números acertados; Quina: cinco números acertados;

cinco números acertados; Quadra: quatro números acertados;

quatro números acertados; Terno: três números acertados.

Além de verificar as dezenas, o apostador precisa conferir o comprovante da aposta e observar se houve premiação em qualquer um dos dois sorteios.

Próximo concurso da Dupla Sena

A Dupla Sena tem sorteios realizados, normalmente, às segundas, quartas e sextas-feiras. Dessa forma, após o concurso 3013, o próximo sorteio deverá ocorrer na próxima data prevista no calendário oficial da modalidade.

O valor do prêmio para o próximo concurso dependerá do resultado do concurso 3013, incluindo eventual acumulação da faixa principal e a arrecadação das apostas seguintes.

Onde conferir o resultado oficial

A confirmação definitiva dos números, do rateio e do valor dos prêmios deve ser feita pelos canais oficiais das Loterias Caixa. É importante consultar o resultado oficial antes de considerar uma aposta como vencedora.

O apostador também deve guardar o comprovante até a confirmação da premiação. Caso tenha acertado alguma faixa, o pagamento segue as regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena: como funciona o concurso

A principal característica da Dupla Sena é oferecer duas oportunidades de premiação no mesmo concurso. O apostador escolhe seus números dentro das regras da modalidade e participa dos dois sorteios.

Por isso, mesmo que uma aposta não tenha conseguido uma combinação vencedora no primeiro sorteio, ainda pode haver premiação no segundo.

No concurso 3013, realizado nesta sexta-feira (25), as duas combinações sorteadas foram:

1º sorteio: 06 – 13 – 34 – 35 – 39 – 43

2º sorteio: 02 – 12 – 21 – 24 – 37 – 44

Os apostadores devem conferir cuidadosamente o bilhete e aguardar a divulgação do rateio oficial para saber se houve ganhadores e qual será o valor pago em cada faixa.

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