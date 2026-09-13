Resultado da Loteria Federal: confira os bilhetes premiados hoje

Loteria Federal 6100: veja o resultado do sorteio deste domingo (13)

O resultado da Loteria Federal 6100 é aguardado pelos apostadores neste domingo, 13 de setembro de 2026. A extração desta semana tem como destaque um prêmio de R$ 500 mil para o primeiro colocado.

O sorteio está previsto para acontecer às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A partir da divulgação oficial, os apostadores poderão conferir os cinco principais bilhetes premiados e verificar se possuem direito a alguma das demais formas de premiação da modalidade.

Resultado da Loteria Federal 6100

1º – Bilhete 70.028: R$ 500.000

2º – Bilhete 23.895: R$ 35.000

3º – Bilhete 45.292: R$ 30.000

4º – Bilhete 09.375: R$ 25.000

5º – Bilhete 55.594: R$ 20.363

O primeiro prêmio é o principal destaque da extração, mas o apostador não deve verificar somente essa relação. A Loteria Federal possui outras possibilidades de premiação, determinadas de acordo com os números sorteados e as regras da modalidade.

Que horas sai o resultado da Federal 6100?

O sorteio da Loteria Federal 6100 está marcado para 11h deste domingo (13), pelo horário de Brasília.

A extração acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. Depois da realização do sorteio, os números passam a ser disponibilizados pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Por isso, quem acompanha o resultado em tempo real deve considerar que pode haver alguns minutos entre o início da extração e a publicação definitiva de todas as informações.

Como conferir o resultado da Loteria Federal?

Conferir a Federal é diferente de consultar resultados como Mega-Sena, Quina ou Lotofácil.

Na Federal, o apostador compra um bilhete numerado previamente. Depois do sorteio, basta comparar a numeração do bilhete com os resultados divulgados.

A primeira etapa é verificar os cinco prêmios principais. Porém, mesmo que o número completo não esteja entre eles, o bilhete ainda pode ter sido contemplado por uma das outras regras de premiação.

Por isso, a recomendação é não descartar o bilhete antes de fazer uma conferência completa.

Outro ponto importante é observar se o apostador adquiriu o bilhete inteiro ou apenas uma de suas frações. O bilhete é dividido em dez partes, e o valor recebido está relacionado à quantidade de frações pertencentes ao apostador.

Como funciona a Loteria Federal?

A Loteria Federal possui uma dinâmica própria dentro das modalidades administradas pela Caixa.

O participante não precisa escolher dezenas antes da extração. Em vez disso, compra um bilhete que já apresenta uma sequência numérica.

Durante o sorteio, são definidos os bilhetes correspondentes às principais faixas de premiação. Além dos cinco maiores prêmios, existem outras formas de ganhar conforme as combinações e aproximações previstas no regulamento.

Essa característica torna a Federal diferente de jogos em que o apostador monta sua própria aposta.

Quanto paga a Federal 6100?

O principal prêmio previsto para o concurso 6100 é de R$ 500 mil.

Além do primeiro colocado, existem outras quatro faixas principais de premiação. Os valores de cada uma delas devem ser conferidos na divulgação oficial da extração.

Também existem possibilidades adicionais de premiação vinculadas à numeração sorteada.

Assim, quem comprou um bilhete para o concurso 6100 deve conferir todas as informações antes de concluir que não foi contemplado.

Resultado anterior da Loteria Federal

O concurso anterior ao 6100 foi a extração 6099, realizada na quarta-feira, 9 de setembro de 2026.

Os cinco principais bilhetes daquele sorteio foram:

1º prêmio: 064423

2º prêmio: 083481

3º prêmio: 037422

4º prêmio: 027068

5º prêmio: 057566

Esses números correspondem ao concurso anterior e não devem ser confundidos com o resultado da Loteria Federal 6100.

A diferença entre os concursos é especialmente importante para quem pesquisa o resultado logo após a realização de uma nova extração.

O bilhete pode ser dividido?

Sim. Uma das particularidades da Federal é que o bilhete pode ser comercializado em frações.

Cada bilhete é dividido em dez partes. Dessa forma, o apostador pode adquirir uma ou mais frações.

Caso haja premiação daquele bilhete, o valor recebido pelo participante será proporcional à quantidade de frações que ele possui.

Por esse motivo, depois de conferir o número, também é importante verificar a quantidade de partes que adquiriu.

Quando acontecem os sorteios da Federal?

A programação regular da Loteria Federal inclui extrações em diferentes dias da semana.

Atualmente, os sorteios regulares são às quartas-feiras, às 20h, e aos domingos, às 11h, de acordo com a programação divulgada para a modalidade.

Além das extrações convencionais, existem concursos especiais ao longo do ano.

Por isso, é sempre recomendável consultar a programação oficial antes de procurar pelo resultado de determinado concurso.

O que fazer se houver premiação do bilhete?

Quem identificar uma premiação deve preservar o bilhete e conferir novamente os dados divulgados oficialmente.

Entretanto, o bilhete é importante para comprovar o direito ao prêmio. Portanto, não é recomendável descartá-lo depois de uma conferência preliminar.

Também é importante observar o prazo para o recebimento da premiação e seguir as orientações oficiais das Loterias Caixa.

Federal 6100: resultado passará por atualização

O concurso 6100 da Loteria Federal será neste domingo, 13 de setembro, com primeiro prêmio estimado em R$ 500 mil.

Assim, o resultado completo deverá sair após a realização da extração. Nesta página, a relação dos bilhetes passará por atualização assim que os números oficiais saírem.

Quem fez uma aposta deve conferir não apenas os cinco principais prêmios, mas também as demais possibilidades previstas nas regras da Federal.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio principal da Federal 6100?

O primeiro prêmio do concurso 6100 é de R$ 500 mil.

Que horas será o sorteio?

A extração está prevista para 11h deste domingo (13).

Onde acontece o sorteio?

O concurso é no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como saber se meu bilhete ganhou?

É preciso comparar a numeração do bilhete com os números oficiais e verificar também as demais faixas de premiação.

Se meu bilhete não estiver entre os cinco primeiros, ainda posso ganhar?

Sim. A Federal possui outras formas de premiação, de acordo com as regras da modalidade.

Quantas frações tem um bilhete da Federal?

Portanto, cada bilhete tem dez frações. O valor recebido depende da quantidade adquirida pelo apostador.

Qual foi o concurso anterior ao 6100?

Foi o concurso 6099, realizado em 9 de setembro de 2026.

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