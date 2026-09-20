Resultado da Loteria Federal: confira os bilhetes premiados no concurso 6102

O resultado da Loteria Federal Concurso 6102 será neste domingo (20), após o sorteio realizado a partir das 11h (horário de Brasília). O concurso tem prêmio principal estimado em R$ 500 mil.

Até o momento, os números oficiais ainda não saíram. Assim que a extração terminar, os bilhetes do Concurso 6102 da Loteria Federal esatarão nesta página.

A extração pela Caixa Econômica Federal, responsável pela organização das loterias oficiais. Além disso, os interessados podem acompanhar as informações do sorteio pelos canais oficiais da instituição.

Resultado da Loteria Federal Concurso 6102

Os números do Concurso 6102 ainda aguardam divulgação oficial.

1º prêmio: —

2º prêmio: —

3º prêmio: —

4º prêmio: —

5º prêmio: —

O resultado será atualizado após a confirmação dos números pela Caixa. Por isso, é importante conferir a numeração oficial antes de verificar se o bilhete.

Onde acompanhar o sorteio da Loteria Federal

A Loteria Federal Concurso 6102 pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. A transmissão também pode ser consultada no canal da Caixa no YouTube.

Outra opção é acessar diretamente o Portal Loterias CAIXA, onde são publicados os resultados oficiais das extrações.

Último resultado da Loteria Federal

Antes do Concurso 6102, a Loteria Federal Concurso 6101 foi na quarta-feira (16). Entretanto, na ocasião, o primeiro prêmio foi para o bilhete 047125, com valor de R$ 500 mil.

Confira os números do concurso anterior:

1º prêmio: 047125 — R$ 500.000

2º prêmio: 003456 — R$ 35.000

3º prêmio: 011411 — R$ 30.000

4º prêmio: 029144 — R$ 25.000

5º prêmio: 026469 — R$ 20.363

Com a realização do novo sorteio, a expectativa agora fica voltada para a divulgação dos cinco bilhetes premiados do Concurso 6102. Porém, assim que os números oficiais saírem, esta página passará por atualização com o resultado completo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui