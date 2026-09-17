Resultado da Loteria Federal hoje: confira os números sorteados

O resultado da Lotofácil da Independência foi divulgado na noite desta terça-feira (15). O concurso 3780 teve 72 apostas ganhadoras do prêmio principal. Cada aposta que acertou as 15 dezenas vai receber R$ 4.488.579,00.

O sorteio da Lotofácil da Independência foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso especial tinha prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Resultado da Lotofácil da Independência

As dezenas sorteadas no concurso 3780 foram:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23

As 72 apostas que acertaram os 15 números dividiram o prêmio destinado à faixa principal. Com isso, cada uma recebeu R$ 4,48 milhões.

Lotofácil da Independência teve milhares de apostas premiadas

Além das 72 apostas que fizeram 15 acertos, o concurso também premiou jogadores nas demais faixas.

Ao todo, 8.978 apostas acertaram 14 números. Cada uma recebeu R$ 2.762,74.

Na faixa de 13 acertos, foram 290.866 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma foi de R$ 17,50.

Outras 3.465.636 apostas acertaram 12 números. Nesse caso, cada aposta recebeu R$ 7,00.

Já a faixa de 11 acertos teve 19.323.208 apostas ganhadoras. Cada uma recebeu R$ 3,50.

Premiação do concurso 3780

15 acertos: 72 apostas — R$ 4.488.579,00 cada;

72 apostas — R$ 4.488.579,00 cada; 14 acertos: 8.978 apostas — R$ 2.762,74 cada;

8.978 apostas — R$ 2.762,74 cada; 13 acertos: 290.866 apostas — R$ 17,50 cada;

290.866 apostas — R$ 17,50 cada; 12 acertos: 3.465.636 apostas — R$ 7,00 cada;

3.465.636 apostas — R$ 7,00 cada; 11 acertos: 19.323.208 apostas — R$ 3,50 cada.

Próximo concurso da Lotofácil

Depois do sorteio da Lotofácil da Independência, a modalidade volta aos concursos regulares.

O próximo concurso está previsto para esta quarta-feira (16). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui