Resultado da Loteria Federal hoje: confira os números sorteados
Confira abaixo os números dos cinco prêmios principais da extração 6101:
O resultado da Lotofácil da Independência foi divulgado na noite desta terça-feira (15). O concurso 3780 teve 72 apostas ganhadoras do prêmio principal. Cada aposta que acertou as 15 dezenas vai receber R$ 4.488.579,00.
O sorteio da Lotofácil da Independência foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso especial tinha prêmio estimado em R$ 300 milhões.
Resultado da Lotofácil da Independência
As dezenas sorteadas no concurso 3780 foram:
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23
As 72 apostas que acertaram os 15 números dividiram o prêmio destinado à faixa principal. Com isso, cada uma recebeu R$ 4,48 milhões.
Lotofácil da Independência teve milhares de apostas premiadas
Além das 72 apostas que fizeram 15 acertos, o concurso também premiou jogadores nas demais faixas.
Ao todo, 8.978 apostas acertaram 14 números. Cada uma recebeu R$ 2.762,74.
Na faixa de 13 acertos, foram 290.866 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma foi de R$ 17,50.
Outras 3.465.636 apostas acertaram 12 números. Nesse caso, cada aposta recebeu R$ 7,00.
Já a faixa de 11 acertos teve 19.323.208 apostas ganhadoras. Cada uma recebeu R$ 3,50.
Premiação do concurso 3780
- 15 acertos: 72 apostas — R$ 4.488.579,00 cada;
- 14 acertos: 8.978 apostas — R$ 2.762,74 cada;
- 13 acertos: 290.866 apostas — R$ 17,50 cada;
- 12 acertos: 3.465.636 apostas — R$ 7,00 cada;
- 11 acertos: 19.323.208 apostas — R$ 3,50 cada.
Próximo concurso da Lotofácil
Depois do sorteio da Lotofácil da Independência, a modalidade volta aos concursos regulares.
O próximo concurso está previsto para esta quarta-feira (16). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726