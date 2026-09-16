Resultado da Lotofácil: 72 apostas ganham R$ 4,48 milhões cada
Além dos 15 acertos, outras apostas também foram premiadas nas faixas seguintes.
A Lotofácil da Independência, concurso 3780, teve 72 apostas vencedoras na faixa principal, com 15 acertos. Cada uma delas vai receber R$ 4.488.579,00. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23. O prêmio estimado para o concurso especial era de R$ 300 milhões, mas o valor distribuído na faixa principal ultrapassou essa estimativa após o rateio entre as apostas vencedoras.
Além dos 15 acertos, outras apostas também foram premiadas nas faixas seguintes. Ao todo, 8.978 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.762,74 cada. Já 290.866 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 17,50.
Na faixa de 12 acertos, 3.465.636 apostas receberam R$ 7, enquanto 19.323.208 apostas acertaram 11 números e ganharam R$ 3,50 cada.
Confira as dezenas da Lotofácil da Independência
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23
Entretanto, o concurso especial da Lotofácil da Independência é realizado anualmente em setembro e tem uma regra diferente dos concursos regulares: o prêmio principal não fica acumulado caso não haja acertadores dos 15 números. Neste ano, porém, houve dezenas de apostas com acerto máximo.
Premiação do concurso 3780
- 15 acertos: 72 apostas — R$ 4.488.579,00 para cada;
- 14 acertos: 8.978 apostas — R$ 2.762,74 para cada;
- 13 acertos: 290.866 apostas — R$ 17,50 para cada;
- 12 acertos: 3.465.636 apostas — R$ 7,00 para cada;
- 11 acertos: 19.323.208 apostas — R$ 3,50 para cada.
O próximo concurso da Lotofácil, previsto para esta quarta-feira (16), tem estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.
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