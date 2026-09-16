Resultado da Lotofácil: cidades do Sul do ES têm apostas premiadas em sorteio da Independência

Apostas de seis cidades do Sul do Espírito Santo foram premiadas no concurso da Independência, realizado na terça-feira (15 de setembro de 2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os jogos premiados na região acertaram 14 números do concurso, que teve os seguintes números sorteados: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23.

Em Cachoeiro de Itapemirim, cinco apostas foram contempladas com 14 acertos. Os bilhetes foram registrados em diferentes unidades lotéricas da cidade.

Também houve apostas premiadas em outras cidades do Sul capixaba. Guaçuí teve três apostas vencedoras, enquanto Marataízes registrou duas. Já Itapemirim, Muqui e Vargem Alta tiveram uma aposta premiada cada.

Mas, além da região Sul, o resultado também contemplou apostas em municípios como Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória, entre outras cidades do Espírito Santo.

Os valores recebidos variaram conforme a modalidade da aposta. Entre os registros do Estado, houve premiações para apostas simples e bolões, com valores distribuídos de acordo com a quantidade de cotas e participantes.

O sorteio da Independência foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e reuniu apostas de diferentes regiões do país. No Espírito Santo, os ganhadores ficaram distribuídos por várias cidades, incluindo municípios do Sul do Estado.

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