Resultado da Lotofácil concurso 3784: confira as dezenas sorteadas

O concurso 3784 da Lotofácil será neste domingo (20), a partir das 11h (horário de Brasília). O prêmio estimado para esta edição é de R$ 5 milhões. As dezenas sairão após a realização do concurso e a apuração oficial pela Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil 3784

Dezenas sorteadas:

XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

Até o momento da atualização desta publicação, o resultado oficial ainda não havia sido disponibilizado. Assim que a Caixa divulgar as dezenas, o conteúdo passará por atualização com os números do concurso 3784 e as informações sobre as faixas de premiação.

Último resultado da Lotofácil

Enquanto o resultado deste domingo não é confirmado, o concurso anterior da Lotofácil foi realizado na sexta-feira (18). No concurso 3783, as dezenas sorteadas foram:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

A partir da divulgação do novo resultado, também será possível verificar quantas apostas acertaram 15, 14, 13, 12 ou 11 números e o valor destinado a cada faixa.

Onde acompanhar o sorteio da Lotofácil?

O sorteio é pelos canais oficiais das Loterias Caixa, incluindo a transmissão pela instituição. Depois do concurso, a Caixa também publica o resultado e o rateio oficial.

Portanto, quem fez uma aposta para o concurso 3784 deve conferir o bilhete somente após a divulgação oficial das dezenas. O resultado divulgado pela Caixa é o que confirma os números sorteados e os valores destinados aos ganhadores.

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