Resultado da Lotofácil: confira quais os números sorteados no concurso

O sorteio do concurso 3792 da Lotofácil acontece nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para os apostadores que acertarem as 15 dezenas. O resultado oficial ainda não saiu.

O sorteio está previsto para ocorrer às 21h (horário de Brasília). Até a realização do concurso, portanto, as dezenas vencedoras permanecem indefinidas e serão conhecidas somente após o procedimento oficial das Loterias Caixa.

Dezenas sorteadas: 12 – 02 – 08 – 11 – 04 – 25 – 20 – 10 – 23 – 14 – 15 – 06 – 24 – 16

Resultado da Lotofácil 3792 hoje

As 15 dezenas do concurso 3792 serão informadas após o sorteio. Assim que os números forem divulgados oficialmente, o resultado poderá ser conferido pelos canais das Loterias Caixa.

Lotofácil 3792 — 29/09/2026

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Concurso: 3792

3792 Data: terça-feira, 29 de setembro de 2026

terça-feira, 29 de setembro de 2026 Horário previsto: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Dezenas: ainda não divulgadas

Onde assistir ao sorteio da Lotofácil hoje

A transmissão dos sorteios das Loterias Caixa pode ser pelos canais oficiais da instituição. O procedimento também pode ser para conferência das dezenas.

Para quem fez uma aposta no concurso 3792, a recomendação é aguardar a divulgação do resultado oficial antes de conferir os números no volante.

Como funciona a Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 a 20 números entre 25 disponíveis. Os prêmios são conforme a quantidade de acertos, com faixas para quem faz 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos.

Além do prêmio principal, os valores destinados às demais faixas dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras em cada categoria.

O resultado oficial do concurso 3792 deve ser após a realização do sorteio desta terça-feira.

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