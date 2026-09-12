Resultado da Lotofácil da Independência: veja os números "sorteados" pela IA

A Lotofácil da Independência 2026 será sorteada na terça-feira, 15 de setembro, a partir das 11h (horário de Brasília). Além disso, o concurso especial de número 3.780 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões, segundo a CAIXA.

Além do valor milionário, a edição deste ano marca a 15ª realização da Lotofácil da Independência e terá uma regra importante: o prêmio principal não acumula. Por isso, se não houver nenhuma aposta com 15 acertos, o valor destinado à primeira faixa será dividido entre os ganhadores de 14 números, seguindo a regra específica do concurso.

Para quem pretende apostar, o valor da aposta simples, com 15 números entre os 25 disponíveis, é de R$ 3,50. Além disso, também é possível marcar 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, aumentando matematicamente a quantidade de combinações cobertas e, consequentemente, o preço da aposta.

No entanto, é importante destacar: estatísticas, números mais frequentes, números atrasados e qualquer método de combinação não conseguem prever o resultado. Em outras palavras, cada combinação válida de 15 dezenas tem a mesma probabilidade de ser sorteada.

Quando será o sorteio da Lotofácil da Independência 2026?

O concurso 3.780 da Lotofácil da Independência acontecerá na terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 11h, pelo horário de Brasília.

Além disso, a CAIXA informou que o sorteio especial terá transmissão pelos canais oficiais da instituição. Neste ano, a edição terá prêmio estimado em R$ 300 milhões.

As apostas específicas para o concurso podem ser feitas nas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo oficial. Para quem pretende apostar, o prazo informado pela CAIXA para as apostas comuns do concurso especial termina às 20h de 14 de setembro. Já no caso dos bolões, existem regras de encerramento específicas, sendo que as apostas eletrônicas podem ser feitas até as 10h do dia 15 de setembro.

Confira as principais informações

Concurso: 3.780

3.780 Modalidade: Lotofácil da Independência

Lotofácil da Independência Data: terça-feira, 15 de setembro de 2026

terça-feira, 15 de setembro de 2026 Horário: 11h, horário de Brasília

11h, horário de Brasília Prêmio estimado: R$ 300 milhões

R$ 300 milhões Aposta mínima: R$ 3,50

R$ 3,50 Quantidade na aposta simples: 15 números

15 números Total disponível no volante: 25 números

25 números Faixas de premiação: 11, 12, 13, 14 e 15 acertos

11, 12, 13, 14 e 15 acertos Regra especial: o prêmio principal não acumula

Quais são os números que mais saíram na Lotofácil?

O histórico completo dos concursos permite identificar, ao longo dos anos, quais dezenas apareceram mais vezes desde o início da modalidade.

De acordo com o site de probabilidades Só Matemática, até o concurso 3.779, realizado em 3 de setembro de 2026, a dezena 20 liderava o ranking histórico, com 2.357 aparições. Na sequência, apareciam as dezenas 10 e 25, empatadas com 2.348 ocorrências.

Além disso, o levantamento histórico mostra que existe uma diferença relativamente pequena entre as frequências das dezenas. Por esse motivo, é importante destacar que uma dezena ter aparecido mais vezes no passado não significa que tenha maior chance matemática no próximo sorteio. Em outras palavras, as estatísticas ajudam a analisar o histórico, mas não permitem prever quais números serão sorteados.

Ranking das dez dezenas mais frequentes

Dezena Vezes sorteada 20 2.357 10 2.348 25 2.348 11 2.325 13 2.302 24 2.295 01 2.291 14 2.287 04 2.285 05 2.279

Os dados foram atualizados com base no histórico até o concurso 3.779.

Entre essas dezenas, 20, 10, 25, 11, 13 e 24 aparecem como um núcleo particularmente frequente no histórico acumulado.

E quais números estão entre os menos sorteados?

O mesmo levantamento permite observar o outro extremo da tabela.

Até o concurso 3.779, as dezenas que menos apareceram historicamente eram 16, 08, 23, 17 e 06. A dezena 16, por exemplo, havia sido sorteada 2.160 vezes, enquanto a 20 havia aparecido 2.357 vezes.

Isso, entretanto, não transforma os números menos frequentes em números “ruins”.

Frequência histórica não determina o próximo sorteio

É comum encontrar estratégias que recomendam apostar em números “quentes”, “frios” ou “atrasados”. Nesse sentido, esses conceitos podem ser utilizados para organizar uma análise estatística, mas não representam uma previsão matemática do resultado.

Da mesma forma, uma dezena que ficou alguns concursos sem aparecer não fica mais obrigada a aparecer no concurso seguinte. Portanto, o chamado atraso de um número não significa que ele esteja mais próximo de ser sorteado.

Por outro lado, uma dezena que apareceu muitas vezes recentemente também não fica “cansada” nem perde automaticamente sua possibilidade de ser sorteada. Assim, cada concurso continua sendo independente dos anteriores.

Por isso, as estatísticas devem ser tratadas como critério de montagem de jogos, e não como garantia de resultado. Dessa forma, elas podem ajudar a diversificar as apostas, mas não conseguem aumentar a probabilidade de uma dezena específica ser sorteada.

Qual é a probabilidade de ganhar na Lotofácil?

A Lotofácil permite marcar entre 15 e 20 dezenas. Quanto maior a quantidade escolhida, maior é o número de combinações contempladas pela aposta.

Na aposta mínima, com 15 números, a probabilidade de acertar os 15 números sorteados é de 1 em 3.268.760.

Já uma aposta com 16 números equivale a 16 combinações de 15 dezenas e melhora a probabilidade do prêmio principal para 1 em 204.298. Com 20 números, são 15.504 combinações, e a probabilidade passa para 1 em 211.

Probabilidades por quantidade de números

Números escolhidos Valor Chance de 15 acertos 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035 18 R$ 2.856,00 1 em 4.006 19 R$ 13.566,00 1 em 843 20 R$ 54.264,00 1 em 211

Os valores e probabilidades são os informados pela CAIXA para a Lotofácil.

A tabela deixa claro um ponto fundamental: não existe uma técnica estatística capaz de produzir, com uma aposta simples, a mesma probabilidade de uma aposta que efetivamente cobre mais combinações.

O aumento da chance ocorre porque o apostador está pagando para participar de um número maior de combinações.

Como foram elaboradas as estratégias para a Lotofácil da Independência?

Para montar sugestões de jogos, uma metodologia estatística pode combinar diferentes critérios históricos.

O primeiro deles é a frequência acumulada, que identifica as dezenas que mais apareceram nos 3.779 concursos analisados.

O segundo é a observação da frequência recente, permitindo verificar se determinados números tiveram presença acima ou abaixo da média nos concursos mais próximos.

O terceiro é a análise da distribuição das dezenas, evitando concentrar uma combinação excessivamente em uma única região do volante.

Metodologia utilizada

As sugestões podem ser estruturadas a partir de cinco filtros:

Frequência histórica: priorizar algumas dezenas com maior presença no histórico. Frequência recente: observar o comportamento dos concursos mais recentes. Equilíbrio entre pares e ímpares: evitar combinações extremamente concentradas em apenas uma categoria. Distribuição entre 1 e 25: espalhar as dezenas pelo volante. Diversificação dos jogos: evitar repetir exatamente a mesma combinação em diferentes apostas.

Esse método pode ajudar a construir jogos estatisticamente organizados, mas não aumenta a probabilidade matemática de uma combinação específica ser sorteada quando comparada a outra combinação individual.

Sugestões de jogos usando critérios estatísticos

Considerando o histórico das dezenas mais frequentes, uma estratégia pode utilizar parte do grupo de maior frequência e combinar essas dezenas com números de frequência intermediária.

Uma segunda estratégia pode misturar números historicamente fortes com dezenas que tiveram menor frequência.

Uma terceira pode buscar maior diversificação entre os jogos, reduzindo a repetição de dezenas entre as combinações.

Exemplo de estratégia 1: núcleo de dezenas frequentes

01 – 04 – 05 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

Essa combinação utiliza boa parte das dezenas historicamente mais frequentes, incluindo 20, 10, 25, 11, 13, 24, 01 e 14.

Exemplo de estratégia 2: frequência + diversificação

02 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25

Aqui, a proposta é manter várias dezenas de alta frequência e acrescentar números de outras faixas do ranking.

Exemplo de estratégia 3: mistura de dezenas quentes e menos frequentes

01 – 03 – 06 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 20 – 23 – 24 – 25 – 15

A lógica é combinar dezenas do grupo historicamente mais frequente com números que aparecem menos vezes no histórico.

Exemplo de estratégia 4: distribuição pelo volante

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Neste caso, o objetivo principal não é utilizar apenas as dezenas mais frequentes, mas construir uma combinação distribuída entre as cinco linhas do volante.

Por que essas estratégias não garantem prêmio?

Existe uma diferença importante entre probabilidade da aposta e qualidade da análise utilizada para escolher os números.

A combinação 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 tem exatamente a mesma chance de ser sorteada que uma combinação considerada “estatisticamente equilibrada”.

Isso ocorre porque, matematicamente, o sorteio não considera o histórico das dezenas.

Porém, o fato de o número 20 ter sido o mais sorteado até o concurso 3.779 não faz com que ele tenha preferência no concurso 3.780. A frequência histórica serve para descrever o passado, não para determinar o futuro.

O que realmente aumenta a probabilidade?

O que efetivamente aumenta a chance matemática de acertar é cobrir mais combinações.

Por isso, a CAIXA estabelece probabilidades muito diferentes para apostas com 15, 16, 17, 18, 19 e 20 números.

Entretanto, o preço também cresce de forma significativa.

Uma aposta de 15 números custa R$ 3,50, enquanto uma aposta de 20 números custa R$ 54.264.

Portanto, não se trata de uma estratégia gratuita para aumentar a probabilidade. O apostador está comprando uma quantidade muito maior de combinações.

Lotofácil da Independência não acumula

Uma das principais diferenças da Lotofácil da Independência em relação aos concursos regulares está na regra de distribuição do prêmio.

Assim, na edição especial de 2026, 87% do valor destinado às faixas variáveis de premiação será direcionado aos acertadores de 15 números, enquanto 13% ficará para a faixa de 14 acertos.

Caso ninguém consiga acertar as 15 dezenas, o valor da primeira faixa será entre os ganhadores de 14 acertos.

Se também não houver acertadores de 14, a distribuição segue para a faixa seguinte, obedecendo às regras do concurso especial.

A edição de 2025 mostra como é a divisão do prêmio

Na Lotofácil da Independência de 2025, 54 apostas acertaram os 15 números e dividiram o prêmio principal.

Cada aposta recebeu R$ 4.293.824,84.

Isso significa que um prêmio estimado em R$ 300 milhões não necessariamente será integralmente de uma única pessoa.

Quanto maior o número de apostas vencedoras na faixa principal, maior será a divisão do valor entre os ganhadores.

O que considerar antes de fazer a aposta?

A Lotofácil pode parecer mais acessível porque oferece uma probabilidade de prêmio principal melhor que modalidades como a Mega-Sena. Mesmo assim, acertar as 15 dezenas com uma aposta mínima continua sendo um evento de baixa probabilidade: 1 chance em 3.268.760.

Por isso, as estatísticas devem ser ferramenta de organização, e não como promessa de resultado.

Antes de apostar, vale lembrar

Números mais sorteados não têm vantagem garantida no próximo concurso.

Números atrasados não ficam matematicamente obrigados a aparecer.

Combinações equilibradas não são mais prováveis do que combinações aparentemente desorganizadas.

Aumentar a quantidade de dezenas aumenta a cobertura de combinações.

O custo cresce muito quando se escolhe mais números.

Bolões permitem dividir o custo, mas também dividem eventual prêmio.

O prêmio de R$ 300 milhões é uma estimativa e pode se dividir entre vários ganhadores.

Apostas são uma forma de entretenimento e não devem comprometer o orçamento pessoal.

Lotofácil da Independência 2026: resumo para o apostador

A grande atração do concurso 3.780 é o prêmio estimado em R$ 300 milhões, com sorteio marcado para 15 de setembro, terça-feira, às 11h.

O histórico mostra que as dezenas 20, 10, 25, 11, 13, 24, 01, 14, 04 e 05 estão entre as que mais apareceram desde o início da Lotofácil até o concurso 3.779.

Entretanto, esses dados podem servir como ponto de partida para quem gosta de utilizar estatísticas na montagem dos jogos. Porém, não existe combinação com garantia de prêmio, e nenhuma análise histórica altera a aleatoriedade do próximo sorteio.

A única forma objetiva de aumentar a probabilidade matemática é ampliar o número de combinações — algo que também eleva consideravelmente o investimento.

Em outras palavras: estatística pode ajudar a organizar uma aposta, mas não consegue antecipar as 15 dezenas que sairão no sorteio.

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