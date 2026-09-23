Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e ganhadores do concurso 3787

O resultado da Lotofácil 3787 será divulgado na noite desta quarta-feira (23), após o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

A extração está prevista para ocorrer a partir das 21h. Portanto, quem fez uma aposta para este concurso deve aguardar a divulgação oficial dos números antes de conferir o bilhete.

Assim que as dezenas forem anunciadas, esta matéria poderá ser atualizada com o resultado completo, a quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação.

Resultado da Lotofácil 3787

Números sorteados:

19 – 24 – 11 – 08– 04 – 10 – 06– 23 – 03– 17– 12 – 22– 20– 13 – 15

Prêmio estimado: R$ 2 milhões.

Ganhadores: informação será atualizada após a divulgação oficial.

Por isso, caso você tenha participado do concurso, vale conferir todas as dezenas somente depois da realização do sorteio. Além disso, o resultado oficial deve ser utilizado como referência para confirmar eventuais premiações.

Onde assistir ao sorteio da Lotofácil 3787

O concurso 3787 será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pela internet pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Dessa forma, o público consegue acompanhar a extração e conferir a divulgação das dezenas. O link da transmissão ao vivo será acrescentado à matéria assim que estiver disponível.

Quanto custa uma aposta da Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, o jogador precisa escolher 15 números entre as 25 dezenas disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Por outro lado, também é possível selecionar uma quantidade maior de números. Nesse caso, o preço aumenta consideravelmente, já que o jogo passa a reunir mais combinações.

Quantidade de números Valor da aposta 15 números R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00

Além da aposta tradicional, existem alternativas como a Surpresinha, em que o sistema escolhe as dezenas automaticamente. Já a Teimosinha permite repetir os mesmos números por vários concursos consecutivos.

Como ganhar na Lotofácil?

A premiação é para os jogadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Naturalmente, a faixa principal é às apostas que acertam todas as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, mesmo quem não consegue completar os 15 acertos pode receber prêmio, desde que alcance uma das demais faixas previstas no regulamento.

Por isso, depois da divulgação do resultado, é importante conferir a aposta com atenção e verificar a faixa correspondente ao número de acertos.

Que horas acontece o sorteio da Lotofácil?

Tradicionalmente, os concursos realizados de segunda a sexta-feira têm sorteio no período da noite, com início previsto para 21h.

A programação, contudo, pode sofrer alterações conforme o calendário oficial das Loterias CAIXA. Sendo assim, o apostador deve verificar as informações referentes ao concurso antes de fazer o jogo.

Além disso, existe um horário limite para registrar as apostas. Nos canais digitais e nas casas lotéricas, o encerramento segue as regras estabelecidas para cada concurso.

Resultado do concurso 3786

Enquanto o concurso 3787 ainda aguarda a divulgação das dezenas, o resultado mais recente disponível é o da Lotofácil 3786, realizado na terça-feira (22).

Na ocasião, os números sorteados foram:

01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25

O concurso terminou com um ganhador na faixa principal, que recebeu aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Confira os últimos resultados da Lotofácil

Para quem deseja acompanhar a sequência dos concursos, veja abaixo as dezenas dos sorteios anteriores:

3785 — 21/09/2026

01 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

3784 — 20/09/2026

01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3783 — 18/09/2026

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

3782 — 17/09/2026

03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3781 — 16/09/2026

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Qual é o prazo para retirar o prêmio?

Depois de conferir a aposta e identificar uma eventual premiação, o ganhador precisa ficar atento ao prazo para solicitar o pagamento.

Segundo as regras das Loterias CAIXA, deve-se retirar o prêmio em até 90 dias corridos após a data do sorteio. Consequentemente, quem não fizer o resgate dentro desse período perde o direito ao valor.

A regra vale tanto para apostas individuais quanto para bolões e jogos realizados pelos canais oficiais da Caixa.

Quando será o próximo sorteio?

Após a realização do concurso 3787, a Lotofácil terá uma nova extração na quinta-feira (24). O próximo concurso será o 3788.

Assim, quem não conseguir o prêmio desta quarta-feira terá uma nova oportunidade de participar do concurso seguinte. A estimativa de premiação e os detalhes do próximo sorteio serão conforme o calendário oficial.

Acompanhe esta matéria para conferir a atualização do resultado da Lotofácil 3787.

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