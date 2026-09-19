Resultado da Lotofácil: Espírito Santo tem 2 apostas ganhadoras

O resultado da Lotofácil concurso 3783, realizado na noite desta sexta-feira (18), trouxe duas apostas do Espírito Santo entre as ganhadoras da faixa de 14 acertos. Os jogos foram registrados em Guarapari e Vila Velha, e cada um recebeu R$ 2.096,78.

O prêmio principal não saiu nesta edição. Nenhuma aposta conseguiu acertar as 15 dezenas sorteadas, fazendo com que o valor destinado à faixa principal acumulasse para o próximo concurso da Lotofácil.

As duas apostas capixabas vencedoras foram feitas de forma física e com 15 números marcados. Em Guarapari, o bilhete foi registrado na Loteria do Centro, enquanto em Vila Velha a aposta vencedora saiu da Loteria Itaparica.

Duas apostas do Espírito Santo acertaram 14 números

Entre as 151 apostas que acertaram 14 dezenas no concurso 3783, duas foram registradas no Espírito Santo.

Em Guarapari, a aposta foi na Loteria do Centro, no município. O jogo acertou 14 das 15 dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 2.096,78.

A segunda aposta capixaba premiada foi em Vila Velha, na Loteria Itaparica. Assim como o jogo de Guarapari, a aposta acertou 14 números e também recebeu R$ 2.096,78.

Somadas, as duas apostas feitas no Espírito Santo garantiram R$ 4.193,56 em prêmios.

Os dois bilhetes foram de apostas simples, com 15 números, conforme o detalhamento da premiação.

Números sorteados na Lotofácil 3783

O concurso 3783 teve as seguintes dezenas sorteadas:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Com o resultado, nenhuma aposta conseguiu alcançar os 15 acertos necessários para levar o prêmio principal.

A Lotofácil premia apostas que acertam entre 11 e 15 números. Por isso, mesmo sem um ganhador na faixa máxima, milhares de apostas saíram nas demais categorias.

Quanto pagou a Lotofácil 3783?

A maior faixa de premiação do concurso 3783 ficou sem ganhadores. Não houve aposta com 15 acertos.

Na faixa de 14 acertos, foram 151 apostas, cada uma com prêmio de R$ 2.096,78.

Já a faixa de 13 acertos teve 7.402 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 35,00.

Outras 96.791 apostas acertaram 12 dezenas e receberam R$ 14,00 cada.

Na faixa de 11 acertos, foram 462.638 apostas, com prêmio individual de R$ 7,00.

A arrecadação total do concurso 3783 chegou a R$ 19.026.920,50.

Próximo concurso da Lotofácil

Como não houve ganhador na faixa de 15 acertos, o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

A estimativa de prêmio para o concurso seguinte é de R$ 5 milhões. O sorteio está previsto para domingo (20).

Além do valor estimado para o próximo concurso, também permanecem acumulados valores destinados a outras faixas e concursos especiais da modalidade.

O acumulado para o próximo concurso é de R$ 1.510.006,86. Já o acumulado para o concurso final zero, de número 3790, aparece com R$ 868.844,17.

Também há R$ 1.303.266,30 acumulados para o Sorteio Especial da Independência.

Onde foram as apostas no ES?

As duas apostas capixabas que acertaram 14 dezenas foram em municípios da Região Metropolitana e do litoral do Espírito Santo.

Em Guarapari, o bilhete premiado saiu da Loteria do Centro, identificada no detalhamento oficial como Loteria do Centro Ltda.

Em Vila Velha, a aposta foi na Loteria Itaparica, identificada como Loteria Itaparica Ltda.

Os dois estabelecimentos tiveram uma aposta premiada na faixa de 14 acertos.

Como funciona a premiação da Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador pode ganhar ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números entre as dezenas disponíveis no volante.

O prêmio varia conforme a quantidade de acertos e o número de apostas vencedoras em cada faixa. Quando ninguém consegue acertar as 15 dezenas, o valor da faixa principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

No concurso 3783, foi exatamente o que ocorreu: não houve acertador dos 15 números, enquanto as demais faixas tiveram centenas de milhares de apostas premiadas.

Para os apostadores do Espírito Santo, o destaque ficou por conta das duas apostas de Guarapari e Vila Velha que chegaram a 14 acertos.

Próximo resultado

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para 20 de setembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 5 milhões.

A expectativa aumenta porque o concurso 3783 terminou sem vencedor na faixa principal. Com isso, quem pretende participar do próximo sorteio deve ficar atento ao horário limite para registrar a aposta.

O resultado oficial e a relação completa das apostas são após o sorteio, com a identificação dos municípios e das unidades lotéricas onde fizeram os jogos vencedores.

Entretanto, no concurso 3783, o Espírito Santo teve duas apostas entre as ganhadoras da faixa de 14 acertos: uma em Guarapari e outra em Vila Velha. Cada uma levou R$ 2.096,78, enquanto o prêmio principal da Lotofácil ficou acumulado para o próximo concurso.

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