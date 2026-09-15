Resultado da Lotofácil Independência: confira as apostas ganhadoras
O concurso especial de número 3.780 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões
O resultado da Lotofácil da Independência 2026 será conhecido nesta terça-feira (15), em um dos sorteios mais aguardados do calendário das Loterias Caixa. O concurso especial de número 3.780 terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e reúne apostas de todo o país em busca da maior premiação da história da modalidade.
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Diferentemente do horário inicialmente previsto, a programação do concurso passou para 21h, pelo horário de Brasília.
Assim que as dezenas saírem essa página passará por atualziação. Confira abaixo o espaço reservado para os números do concurso 3.780.
Resultado da Lotofácil da Independência 2026
Concurso 3.780 — terça-feira, 15 de setembro de 2026
Dezenas sorteadas
[INSERIR AS 15 DEZENAS SORTEADAS AQUI]
O resultado oficial será composto por 15 números entre as 25 dezenas disponíveis na Lotofácil. Depois do sorteio, também serão conhecidos o número de apostas vencedoras em cada faixa e o valor destinado a cada ganhador.
Que horas será o sorteio da Lotofácil da Independência?
A Lotofácil da Independência 2026 será às 21h desta terça-feira (15), no horário oficial de Brasília.
O horário é uma informação importante para quem acompanha o concurso, principalmente porque a programação sofreu alteração. A previsão anterior indicava uma realização durante a manhã, mas o cronograma modificou-se para o período da noite.
O concurso especial será no Espaço da Sorte, em São Paulo, onde acontecem sorteios das Loterias Caixa.
Informações do sorteio
- Modalidade: Lotofácil da Independência
- Concurso: 3.780
- Data: 15 de setembro de 2026
- Dia: terça-feira
- Horário: 21h
- Local: Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
- Prêmio estimado: R$ 300 milhões
- Quantidade de dezenas sorteadas: 15
- Valor da aposta simples: R$ 3,50
Onde acontece o sorteio da Lotofácil da Independência?
Entretanto, o concurso 3.780 será no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo.
O local é para a realização dos sorteios das Loterias Caixa e recebe concursos especiais ao longo do ano. A Lotofácil da Independência faz parte desse calendário e possui regras próprias de distribuição da premiação.
Assim, o sorteio também pode ser acompanhado pelos canais oficiais de transmissão das Loterias Caixa.
Prêmio de R$ 300 milhões não acumula
Uma das principais características da Lotofácil da Independência é a regra que impede o acúmulo do prêmio destinado à faixa principal.
Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte os 15 números sorteados, o valor reservado para essa faixa não fica acumulado para um próximo concurso da Lotofácil da Independência.
Nesse cenário, a premiação é destinada aos ganhadores da faixa seguinte, conforme as regras estabelecidas para o concurso especial.
Portanto, o dinheiro reservado para a premiação será distribuído entre as faixas previstas, de acordo com a quantidade de apostas vencedoras em cada uma delas.
Como funciona a Lotofácil da Independência?
Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dentre as 25 dezenas disponíveis.
Na aposta simples, são marcados 15 números. O preço dessa modalidade é de R$ 3,50.
A premiação é destinada às apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Quanto maior a quantidade de acertos, maior é a faixa correspondente da premiação.
A escolha de mais números aumenta o valor da aposta e também modifica as probabilidades matemáticas de premiação.
Faixas de premiação
A Lotofácil contempla cinco faixas de acerto:
- 15 acertos
- 14 acertos
- 13 acertos
- 12 acertos
- 11 acertos
Na Lotofácil da Independência, o valor efetivamente recebido pelos ganhadores depende do número de apostas premiadas em cada faixa e do rateio definido após a apuração.
Lotofácil da Independência chega à 15ª edição
O concurso de 2026 marca a 15ª edição da Lotofácil da Independência. O sorteio especial é uma vez por ano e possui uma premiação diferenciada em relação aos concursos regulares da modalidade.
O valor estimado de R$ 300 milhões transforma o concurso 3.780 em uma das principais atrações do calendário das loterias neste mês de setembro.
Além do prêmio milionário, a característica de não acumulação faz com que o resultado tenha uma dinâmica diferente dos concursos convencionais. Mesmo que não exista uma aposta com 15 acertos, o dinheiro destinado à premiação continua sendo distribuído conforme as regras do concurso.
Quando sairá o resultado?
Portanto, as dezenas da Lotofácil da Independência serão após o sorteio nesta terça-feira (15), a partir das 21h.
Depois da extração, é feita a conferência das apostas para identificar quantos jogos acertaram 15, 14, 13, 12 e 11 números.
Por isso, o resultado das dezenas pode ser conhecido logo após o sorteio, enquanto informações como número exato de ganhadores e valores individuais dependem da conclusão da apuração.
Confira o resultado da Lotofácil da Independência
O concurso 3.780 da Lotofácil da Independência será nesta terça-feira, 15 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio estimado é de R$ 300 milhões, e o sorteio está programado para 21h, no horário de Brasília.
RESULTADO: [INSERIR AS 15 DEZENAS SORTEADAS]
Após a divulgação dos números essa página passará por atualização com os detalhes sobre o rateio, a quantidade de ganhadores e as cidades onde sairam as apostas premiadas.
Concurso: 3.780
Data: 15/09/2026
Horário: 21h
Local: Espaço da Sorte — São Paulo (SP)
Prêmio estimado: R$ 300 milhões
Resultado: [INSERIR DEZENAS]
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