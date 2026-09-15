Resultado da Lotofácil Independência: confira as apostas ganhadoras

O resultado da Lotofácil da Independência 2026 será conhecido nesta terça-feira (15), em um dos sorteios mais aguardados do calendário das Loterias Caixa. O concurso especial de número 3.780 terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e reúne apostas de todo o país em busca da maior premiação da história da modalidade.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Diferentemente do horário inicialmente previsto, a programação do concurso passou para 21h, pelo horário de Brasília.

Assim que as dezenas saírem essa página passará por atualziação. Confira abaixo o espaço reservado para os números do concurso 3.780.

Resultado da Lotofácil da Independência 2026

Concurso 3.780 — terça-feira, 15 de setembro de 2026

Dezenas sorteadas

[INSERIR AS 15 DEZENAS SORTEADAS AQUI]

O resultado oficial será composto por 15 números entre as 25 dezenas disponíveis na Lotofácil. Depois do sorteio, também serão conhecidos o número de apostas vencedoras em cada faixa e o valor destinado a cada ganhador.

Que horas será o sorteio da Lotofácil da Independência?

A Lotofácil da Independência 2026 será às 21h desta terça-feira (15), no horário oficial de Brasília.

O horário é uma informação importante para quem acompanha o concurso, principalmente porque a programação sofreu alteração. A previsão anterior indicava uma realização durante a manhã, mas o cronograma modificou-se para o período da noite.

O concurso especial será no Espaço da Sorte, em São Paulo, onde acontecem sorteios das Loterias Caixa.

Informações do sorteio

Modalidade: Lotofácil da Independência

Lotofácil da Independência Concurso: 3.780

3.780 Data: 15 de setembro de 2026

15 de setembro de 2026 Dia: terça-feira

terça-feira Horário: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, São Paulo (SP)

Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado: R$ 300 milhões

R$ 300 milhões Quantidade de dezenas sorteadas: 15

15 Valor da aposta simples: R$ 3,50

Onde acontece o sorteio da Lotofácil da Independência?

Entretanto, o concurso 3.780 será no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo.

O local é para a realização dos sorteios das Loterias Caixa e recebe concursos especiais ao longo do ano. A Lotofácil da Independência faz parte desse calendário e possui regras próprias de distribuição da premiação.

Assim, o sorteio também pode ser acompanhado pelos canais oficiais de transmissão das Loterias Caixa.

Prêmio de R$ 300 milhões não acumula

Uma das principais características da Lotofácil da Independência é a regra que impede o acúmulo do prêmio destinado à faixa principal.

Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte os 15 números sorteados, o valor reservado para essa faixa não fica acumulado para um próximo concurso da Lotofácil da Independência.

Nesse cenário, a premiação é destinada aos ganhadores da faixa seguinte, conforme as regras estabelecidas para o concurso especial.

Portanto, o dinheiro reservado para a premiação será distribuído entre as faixas previstas, de acordo com a quantidade de apostas vencedoras em cada uma delas.

Como funciona a Lotofácil da Independência?

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dentre as 25 dezenas disponíveis.

Na aposta simples, são marcados 15 números. O preço dessa modalidade é de R$ 3,50.

A premiação é destinada às apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Quanto maior a quantidade de acertos, maior é a faixa correspondente da premiação.

A escolha de mais números aumenta o valor da aposta e também modifica as probabilidades matemáticas de premiação.

Faixas de premiação

A Lotofácil contempla cinco faixas de acerto:

15 acertos

14 acertos

13 acertos

12 acertos

11 acertos

Na Lotofácil da Independência, o valor efetivamente recebido pelos ganhadores depende do número de apostas premiadas em cada faixa e do rateio definido após a apuração.

Lotofácil da Independência chega à 15ª edição

O concurso de 2026 marca a 15ª edição da Lotofácil da Independência. O sorteio especial é uma vez por ano e possui uma premiação diferenciada em relação aos concursos regulares da modalidade.

O valor estimado de R$ 300 milhões transforma o concurso 3.780 em uma das principais atrações do calendário das loterias neste mês de setembro.

Além do prêmio milionário, a característica de não acumulação faz com que o resultado tenha uma dinâmica diferente dos concursos convencionais. Mesmo que não exista uma aposta com 15 acertos, o dinheiro destinado à premiação continua sendo distribuído conforme as regras do concurso.

Quando sairá o resultado?

Portanto, as dezenas da Lotofácil da Independência serão após o sorteio nesta terça-feira (15), a partir das 21h.

Depois da extração, é feita a conferência das apostas para identificar quantos jogos acertaram 15, 14, 13, 12 e 11 números.

Por isso, o resultado das dezenas pode ser conhecido logo após o sorteio, enquanto informações como número exato de ganhadores e valores individuais dependem da conclusão da apuração.

Confira o resultado da Lotofácil da Independência

O concurso 3.780 da Lotofácil da Independência será nesta terça-feira, 15 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado é de R$ 300 milhões, e o sorteio está programado para 21h, no horário de Brasília.

RESULTADO: [INSERIR AS 15 DEZENAS SORTEADAS]

Após a divulgação dos números essa página passará por atualização com os detalhes sobre o rateio, a quantidade de ganhadores e as cidades onde sairam as apostas premiadas.

Concurso: 3.780

Data: 15/09/2026

Horário: 21h

Local: Espaço da Sorte — São Paulo (SP)

Prêmio estimado: R$ 300 milhões

Resultado: [INSERIR DEZENAS]

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