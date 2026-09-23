Resultado da Lotomania: veja agora o resultado da Lotomania 2979

O resultado da Lotomania 2979 será divulgado nesta quarta-feira (23), com prêmio estimado em R$ 4,2 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após a realização do concurso. Enquanto isso, quem ainda pretende participar precisa ficar atento ao horário limite para registrar a aposta.

Resultado da Lotomania 2979

O concurso 2979 da Lotomania tem prêmio estimado em R$ 4,2 milhões. O sorteio está previsto para começar às 21h desta quarta-feira.

Números sorteados:

92 – 94 – 55 – 28 – 38 – 34 – 12 – 23 – 45 – 73 – 90 – 21 – 17 – 59 – 30 – 50 – 27 – 36 – 14 – 74

Assim que o sorteio for realizado, a relação completa das dezenas poderá ser conferida nesta página.

Que horas é o sorteio da Lotomania 2979?

O sorteio da Lotomania 2979 está marcado para 21h. A transmissão acontece pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Dessa forma, quem fez uma aposta pode retornar ao texto para conferir as dezenas e verificar se houve premiação.

Até que horas posso apostar na Lotomania?

Para concorrer ao prêmio do concurso 2979, a aposta precisa ser registrada até 20h30 desta quarta-feira (23).

O jogador pode fazer o jogo presencialmente em uma casa lotérica credenciada ou utilizar os canais digitais disponibilizados pela CAIXA.

Por isso, é importante não deixar a aposta para os últimos minutos, principalmente quando ela for pela internet.

Quanto custa uma aposta da Lotomania?

A aposta simples da Lotomania custa R$ 3,00. Nesse jogo, o participante marca 50 números entre os 100 disponíveis, que vão de 00 a 99.

A modalidade possui diferentes faixas de premiação. O apostador pode ganhar ao acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Onde fazer a aposta da Lotomania?

Existem diferentes maneiras de participar do concurso. A opção tradicional é procurar uma lotérica da CAIXA e registrar o jogo presencialmente.

Além disso, os clientes podem utilizar o Internet Banking CAIXA, quando disponível para a modalidade. Outra alternativa são os canais digitais de loterias da instituição, incluindo o site e o aplicativo.

Independentemente do meio, a aposta precisa estar no horário estabelecido para o concurso.

Como funciona a Lotomania?

Na Lotomania, o participante escolhe 50 números entre os 100 disponíveis. O sorteio, por sua vez, seleciona 20 números.

A premiação não está restrita a quem acerta todas as dezenas. Existem faixas para diferentes quantidades de acertos e também para quem não acerta nenhum número.

Por isso, depois da divulgação, é importante conferir toda a combinação do sorteio antes de descartar o bilhete.

Prêmio da Lotomania 2979

O concurso 2979 está sendo realizado com uma estimativa de R$ 4,2 milhões para a faixa principal.

O valor efetivamente pago aos ganhadores depende da arrecadação do concurso e da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa.

Caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio poderá acumular para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Onde conferir o resultado da Lotomania?

Depois do sorteio, os números da Lotomania 2979 estarão nesta matéria. O apostador poderá comparar as dezenas sorteadas com o jogo registrado e verificar se houve premiação.

Resultado da Lotomania 2979:

os números serão incluídos após o sorteio (aguarde)

Além dos números, também é importante consultar a divisão da premiação por faixa para saber quantos apostadores acertaram e qual foi o valor destinado a cada categoria.

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