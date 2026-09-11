Resultado da Mega-Sena 3056: ninguém leva prêmio principal e bolões ganham até R$ 689 mil

A Mega-Sena concurso 3056 terminou sem ganhadores do prêmio principal no sorteio realizado na quinta-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas: 14, 21, 25, 40, 51 e 56.

Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso, marcado para domingo (13), é de R$ 85 milhões.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também premiou apostas que acertaram cinco e quatro dezenas. Assim, no concurso 3056, 19 apostas acertaram cinco números e receberam valores a partir de R$ 45.990,43.

Entre os destaques estão apostas com cinco acertos feitas em cidades como Fortaleza (CE), onde bolões receberam valores de R$ 459.904,04 e R$ 689.856,44, além de São Bernardo do Campo (SP), com prêmio de R$ 183.961,68.

Também tiveram apostas premiadas com cinco números cidades como Maceió (AL), São Gotardo (MG), Campo Grande (MS), Corguinho (MS), Natal (RN), Itajaí (SC), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Sorocaba (SP), entre outras.

A Mega-Sena permite apostas com a escolha de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A aposta mínima custa R$ 6,00, e o jogador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que mantém a mesma aposta em concursos consecutivos.

Além disso, outra opção para aumentar as chances é participar de um bolão oficial das Loterias Caixa. Na Mega-Sena, os bolões podem ter de duas a 100 cotas, com valor mínimo de participação definido pela modalidade.

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