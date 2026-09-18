Loterias

Resultado da Mega-Sena 3059: aposta de São Paulo fatura prêmio milionário

A aposta vencedora foi um bolão com nove cotas, realizado na Loterica Cantinho da Sorte.

Bilhetes da Mega-Sena com números apostados e volante oficial das Loterias Caixa, ilustrando apostas para o sorteio e resultados da Mega-Sena.
Foto: Reprodução | Agência Brasil

O concurso 3059 da Mega-Sena terminou com uma aposta vencedora do prêmio principal. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram 01, 02, 07, 18, 33 e 35.

O bilhete premiado foi registrado em Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, e faturou o prêmio de R$ 101.970.706,05.

A aposta vencedora foi um bolão com nove cotas, realizado na Loterica Cantinho da Sorte, conforme informações divulgadas pela Caixa.

Com o resultado, a cidade paulista passou a ter uma aposta milionária entre os ganhadores da Mega-Sena, uma das loterias mais populares do país.

Próximo sorteio

Concurso: 3060

  • Data: domingo (20/09/2026)
  • Prêmio estimado: cerca de R$ 28 milhões (valor informado após o concurso 3059)

Como jogar na Mega-Sena

  • O apostador deve escolher de 6 a 20 números entre 01 e 60.
  • A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 6.
  • O jogo pode ser feito em uma casa lotérica ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
  • Também é possível participar de bolões, dividindo o valor da aposta e o prêmio entre os participantes.
  • Ganham prêmios as apostas que acertam 4, 5 ou 6 dezenas sorteadas.
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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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