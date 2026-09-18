Resultado da Mega-Sena 3059: aposta de São Paulo fatura prêmio milionário
A aposta vencedora foi um bolão com nove cotas, realizado na Loterica Cantinho da Sorte.
O concurso 3059 da Mega-Sena terminou com uma aposta vencedora do prêmio principal. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram 01, 02, 07, 18, 33 e 35.
O bilhete premiado foi registrado em Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, e faturou o prêmio de R$ 101.970.706,05.
A aposta vencedora foi um bolão com nove cotas, realizado na Loterica Cantinho da Sorte, conforme informações divulgadas pela Caixa.
Com o resultado, a cidade paulista passou a ter uma aposta milionária entre os ganhadores da Mega-Sena, uma das loterias mais populares do país.
Próximo sorteio
Concurso: 3060
- Data: domingo (20/09/2026)
- Prêmio estimado: cerca de R$ 28 milhões (valor informado após o concurso 3059)
Como jogar na Mega-Sena
- O apostador deve escolher de 6 a 20 números entre 01 e 60.
- A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 6.
- O jogo pode ser feito em uma casa lotérica ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
- Também é possível participar de bolões, dividindo o valor da aposta e o prêmio entre os participantes.
- Ganham prêmios as apostas que acertam 4, 5 ou 6 dezenas sorteadas.
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