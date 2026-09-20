Resultado da Mega-Sena 3060: confira as dezenas sorteadas

O concurso 3060 da Mega-Sena será realizado neste domingo (20), com prêmio estimado em R$ 28 milhões. O sorteio está previsto para acontecer a partir das 11h (horário de Brasília).

Até o momento da publicação, entretanto, as seis dezenas ainda não haviam sido sorteadas. Por isso, este conteúdo será atualizado assim que os números forem divulgados oficialmente.

Resultado da Mega-Sena 3060

As dezenas sorteadas neste concurso foram:

XX – XX – XX – XX – XX – XX

O espaço passará por atualização após a realização da extração. Na sequência, também constará os dados sobre os ganhadores e o rateio das premiações.

Último resultado da Mega-Sena

No concurso 3059, realizado na quinta-feira (17), os números sorteados foram:

01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35

Na ocasião, o prêmio principal chegou a R$ 101,9 milhões. O valor saiu para um bolão com nove cotas registrado em Presidente Venceslau, em São Paulo.

Dessa forma, a estimativa para o novo concurso ficou em R$ 28 milhões.

Prêmio do concurso 3060

A estimativa para o sorteio deste domingo é de R$ 28 milhões. Contudo, o valor pode sofrer alterações de acordo com a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras.

Além disso, o valor destinado a cada faixa somente será conhecido após a apuração oficial.

Quando sai?

O sorteio acontece neste domingo (20), a partir das 11h, pelo horário de Brasília. Portanto, os números ainda não podem antes da realização da extração.

Depois do sorteio, os apostadores poderão consultar as dezenas, o rateio e os ganhadores nas Loterias Caixa.

Assim que as informações oficiais saírem, esta matéria passará por atualização com os números do concurso 3060.

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