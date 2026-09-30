Resultado da Mega-Sena 3064: 2 apostas do Espírito Santo faturam bolada

Duas apostas do Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3064 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma receberá R$ 24.039,44.

Os jogos premiados com a quina saíram para Castelo e Barra de São Francisco. Em Castelo, a aposta foi realizada por meio dos canais eletrônicos. Já em Barra de São Francisco, o jogo saiu no Ponto da Sorte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As duas apostas eram simples, com seis números marcados. Nenhuma delas participou de bolão.

As dezenas sorteadas no concurso foram 04, 10, 20, 25, 27 e 48. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou.

Com isso, a estimativa para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (1º), chega a R$ 75 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 65.108.665,02.

Na Mega-Sena, o apostador pode escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. Além do prêmio principal para quem acerta os seis números, a modalidade também paga valores para apostas que fazem quatro ou cinco acertos.

O jogador ainda pode utilizar a Surpresinha, na qual o sistema escolhe as dezenas, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.